Газпром на Кубани грозит лишить голубого топлива 220 тысяч домохозяйств из-за долгов

Наибольшее число абонентов с просроченной задолженностью проживают в Сочи — более 30 тысяч, 18 тысяч должников — в Новороссийске и 16 тысяч Армавире.

Наиболее массовые отключения проходят в г. Сочи (более 750 отключений, что в 10 раз больше, чем в прошлом году), Крымском и Темрюкском районах — там произведено в общей сложности около 1 600 отключений при суммарном долге за газ жителей свыше четверти млрд рублей. Во многом благодаря таким крайним мерам общие долги за газ по сравнению с прошлым годом здесь уменьшились на пять с лишним млн рублей.

При этом нарастили свою просроченную задолженность за потребленный газ по сравнению с прошлым годом жители Славянского района — более 29,4 млн рублей (рост 5,3 млн), Новороссийска — долг 65,6 млн (рост 5 млн), Геленджика — долг 24,3 (рост около 4,6 млн руб.).

Положительную динамику в сокращении долгов за газ показывают абоненты Абинского района, уменьшившие неплатежи на 6,7 млн рублей, г. Кропоткина и Кавказского (минус 5,6 млн) и Северского районов (минус 3,4 млн).