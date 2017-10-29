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13:19 (мск), источник: Kazinform

На казахстанско-кыргызском участке границы пресекли попытку провоза 3,5 т форели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На казахстанско-кыргызском участке государственной границы в ППВК «Карасу» была пресечена попытка ввоза из Кыргызской Республики рыбы — форели радужной в объеме 3,5 тонн и икры форели в объеме 15 кг с целью реализации на территории Республики Казахстан.

Об этом сообщили в погранслужбе КНБ РК.

Автомашина марки Хюндай, на которой перевозилась подконтрольная продукция, задержана.

«При осуществлении документарного контроля ветеринарными инспекторами были выявлены нарушения при оформлении ветеринарного сертификата — в ветеринарном сертификате № KG-01−01−00001024 от 26.10.2017 г., выданном ОсОО “Конурат Голд Фиш” (отсутствует информация о грузополучателе, маркировке, товарно-транспортных накладных, при визуальном осмотре обнаружено, что на коробках с продукцией отсутствует маркировка, также отсутствуют товарно-транспортные накладные на икру форели)», — отмечается в сообщении.

В отношении ОсОО «Конурат Голд Фиш» возбужден административный материал, подконтрольная продукция подлежит уничтожению.

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