На казахстанско-кыргызском участке границы пресекли попытку провоза 3,5 т форели

«При осуществлении документарного контроля ветеринарными инспекторами были выявлены нарушения при оформлении ветеринарного сертификата — в ветеринарном сертификате № KG-01−01−00001024 от 26.10.2017 г., выданном ОсОО “Конурат Голд Фиш” (отсутствует информация о грузополучателе, маркировке, товарно-транспортных накладных, при визуальном осмотре обнаружено, что на коробках с продукцией отсутствует маркировка, также отсутствуют товарно-транспортные накладные на икру форели)», — отмечается в сообщении.