На казахстанско-кыргызском участке границы пресекли попытку провоза 3,5 т форели
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На
Об этом сообщили в погранслужбе КНБ РК.
Автомашина марки Хюндай, на которой перевозилась подконтрольная продукция, задержана.
«При осуществлении документарного контроля ветеринарными инспекторами были выявлены нарушения при оформлении ветеринарного сертификата — в ветеринарном сертификате № KG-01−01−00001024 от
В отношении ОсОО «Конурат Голд Фиш» возбужден административный материал, подконтрольная продукция подлежит уничтожению.