Госкомимущество выставило на торги пакеты акций пяти компаний
Аукционы по их продаже запланированы в торговой системе Белорусской
Аукционы по их продаже запланированы в торговой системе Белорусской
В частности, покупателям предложены 17,4% акций ОАО «Минский Промтранспроект» (стартовая цена 807,2 тыс. рублей), 20,5% акций ОАО «Мотекс» (21,3 тыс. рублей), 11,8% акций ОАО «СУМ-96» (122,9 тыс. рублей), 8,1% акций ОАО «ЦАУК» (160 тыс. рублей) и 10% акций ОАО «ЭКТБ» (506,5 тыс. рублей).
Продажа ценных бумаг осуществляется в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.
Участвовать в аукционе могут члены секции фондового рынка ОАО «Белорусская