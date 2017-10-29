Госкомимущество выставило на торги пакеты акций пяти компаний

Участвовать в аукционе могут члены секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», допущенные к торгам. Их список размещен на официальном сайте биржи. Чтобы осуществить сделку, желающий приобрести акции должен заключить договор с любым юридическим лицом из списка. ﻿