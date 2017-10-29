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15:25 (мск), источник: Ежедневник.by

Госкомимущество выставило на торги пакеты акций пяти компаний

Аукционы по их продаже запланированы в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Ежедневник.by

В частности, покупателям предложены 17,4% акций ОАО «Минский Промтранспроект» (стартовая цена 807,2 тыс. рублей), 20,5% акций ОАО «Мотекс» (21,3 тыс. рублей), 11,8% акций ОАО «СУМ-96» (122,9 тыс. рублей), 8,1% акций ОАО «ЦАУК» (160 тыс. рублей) и 10% акций ОАО «ЭКТБ» (506,5 тыс. рублей).

Продажа ценных бумаг осуществляется в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.

Участвовать в аукционе могут члены секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», допущенные к торгам. Их список размещен на официальном сайте биржи. Чтобы осуществить сделку, желающий приобрести акции должен заключить договор с любым юридическим лицом из списка. ﻿

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