Цифры сходятся и расходятся

Владельцы недвижимости, получившие в октябре уведомления об уплате имущественного налога, забили тревогу: у одних кадастровая оценка жилья рухнула по сравнению с той, что указана в базе данных Росреестра; другие, напротив, возмущены резко выросшими цифрами.

На прошлой неделе ФНС сообщила о завершении рассылки по России налоговых уведомлений об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов. Всего было отправлено 71 млн уведомлений, 5,2 млн из них получили москвичи. А поскольку в столице налог на недвижимость рассчитывается от кадастровой стоимости уже второй год, по идее очередная налоговая рассылка не должна была вызвать вопросов. Тем не менее для многих цифры в уведомлениях стали сюрпризом.

Правильная, но старая.

Прежде всего вопросы возникли к кадастровой стоимости квартир. У многих собственников разница между цифрами в платежке и оценке, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на сайте Росреестра, оказалась чуть ли не двукратной. «Я получила кадастр. Можем больше не сомневаться! С 6,5 млн руб. стала 3,045 млн руб.!» — написала одна из участниц группы в Facebook «Москвичи против сноса» (против программы реновации).

За изменением кадастровой стоимости своих квартир участники групп в соцсетях, выступающие против реновации, с особым вниманием следили еще до получения уведомлений об уплате налога. Многие владельцы жилья в домах, попавших в реновационные списки, занимались вопросами защиты прав своей собственности. Поэтому еще во время обсуждения законопроекта обратили внимание на поменявшийся кадастр, благо эта информация опубликована на сайте Росреестра и находится в открытом доступе.

В пылу борьбы за собственность они, естественно, восприняли ее заниженную стоимость в платежках как преднамеренную акцию, нацеленную на снижение компенсационных выплат. Правда, никто не подумал о том, что в платежках указана не кадастровая оценка, а налогооблагаемая база, которая может заметно от нее отличаться. Тут же в ходе виртуальных дискуссий обнаружилось, что у многих соратников по борьбе с реновацией кадастровая стоимость квартир, напротив, выросла.

У корреспондента «Ъ» сумма тоже не сошлась ни с той, что указана в ЕГРН, ни с той, что получалась на калькуляторе при вычете федеральной льготы: для квартир — это 20 кв. м, для комнат — 10 кв. м, для домов — 50 кв. м.

Оказалось, что базой для расчета налога за 2016 год стала кадастровая стоимость недвижимости, утвержденная не на 1 января 2016-го, а предыдущая оценка — на 1 января 2014 года.

Например, в соответствии с данными ЕГРН, актуальная кадастровая стоимость «двушки» в сталинском доме на Соколе (район, 045 млн руб.!&а в налоговом уведомлении значится немногим больше 8 млн. И если вычесть 20 кв. м федеральной льготы, то получится, что при начислении налога «ошиблись» минимум на 1 млн руб. Однако если в качестве расчета использовать кадастровую стоимость, утвержденную на 1 января 2014 года, которая была выше нынешней примерно на 1,045 млн руб.!&то все сходится до копейки.

«Кадастровая стоимость, утвержденная на 1 января 2016 года, начнет применяться в целях налогообложения за 2017-й. То есть в следующем году», — поясняет гендиректор Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская. Поэтому никакой ошибки в расчетах налоговой службы нет.

Кроме того, как отмечает управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин, порядок исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости установлен с 01 января 2015 года (гл. 32 НК РФ). А как именно его рассчитывать, определяют местные власти. В столице этот порядок установлен законом г. Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 «О налоге на имущество физических лиц». Согласно п. 8 ст. 408 НК РФ, в течение первых четырех лет действия нового порядка (с 1 января 2015 года) налог исчисляется с учетом понижающих коэффициентов: в первый год (2015-й) — 0,2, во второй (2016-й) — 0,4, в третий (2017-й) — 0,6, в четвертый (2018-й) — 0,8. В этот период сумма налога рассчитывается по одной формуле, а с 2019 года будет исчисляться по другой. «Таким образом, налоговый орган использует верную формулу для расчета налога на имущество физических лиц», — резюмирует Роман Терехин.

Реновация ни при чем.

Тех, кто не попал в программу реновации, снижение кадастровой стоимости жилья в Москве, которая служит базой для расчета налога на имущество, только порадовало. И в целом все выглядит достаточно справедливо.

Где-то с 2015 года кадастровая оценка, установленная на январь 2014-го, превышает рыночную стоимость многих жилых объектов («Ъ» не раз писал об этом).

Последние три года рынок столичной недвижимости лихорадило. Так что поголовное снижение цен в результате переоценки кадастра на 1 января 2016 года было бы абсолютно логичным.

Однако если посмотреть на график, то видно, что в разных районах динамика оказалась разнонаправленной. «Мы тоже пытались проанализировать, как изменилась кадастровая стоимость при переоценке на 1 января 2016 года. Впечатление было такое, что элитное жилье подорожало, а социальное — подешевело, поэтому первая мысль была о том, что под программу реновации правительство Москвы дешевое жилье немного “уронило”, решив компенсировать потери за счет повышения кадастровой стоимости дорогой жилой и коммерческой недвижимости. Но мы провели сравнение и подтверждения этому не нашли», — рассказывает Ирина Вишневская.

Эксперты сравнивали кадастровую стоимость по районам. «Взяли пять хрущевок, пять панельных домов и пять сталинских. Никакого четкого тренда там нет. В основном устранены очень многие недочеты, допущенные во время предыдущей переоценки. Например, у многих домов стоимость была ниже — это какие-то технические ошибки, которые в 2016 году были просто устранены», — объясняет Вишневская.

В целом же изменения по разным домам составили плюс-минус 5%. По словам гендиректора Berkshire Advisory Group, если коммерческая недвижимость подорожала в среднем на 10%, что видно в том числе и по заключениям территориальных комиссий по оспариванию кадастровой стоимости, то по жилью все осталось практически на том же уровне. «Хотя рынок стагнирует, Москва держит кадастровую стоимость жилой недвижимости на прежнем уровне», — отмечает она.

Это вовсе не исключает того, что впоследствии московские власти не возьмут на вооружение идею, родившуюся в интернет-дискуссиях самих же борцов с реновацией, и не внесут, например, поправку в законодательство, согласно которой сумма возмещения будет рассчитываться не от рыночной, как это предусмотрено, а от кадастровой стоимости.