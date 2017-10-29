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15:37 (мск), источник: "Российская газета"

Региональные вузы получат 8 миллиардов рублей

Правительство подготовило проект документа о предоставлении опорным университетам в регионах субсидий.

В 2018 году это может быть 7 млрд 500 млн рублей, в 2019 — 8 млрд 850 млн рублей, в 2020-м — 8 млрд 855 млн рублей. Субсидии рассчитаны на вузы, которые станут центрами развития своего региона, и не будут предоставляться университетам Москвы и Санкт-Петербурга, федеральным университетам и участникам программы 5:100.

Продолжится программа повышения конкурентоспособности вузов.

В ней по-прежнему остается 21 вуз. Всем этим университетам обещано повышенное финансирование. Каждый год — около 10 млрд рублей на всех, они будут делиться в зависимости от того, в какую группу войдут вузы.

— Все будут профинансированы, — пообещала председатель Совета по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов, вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Совет отнес к лидерам проекта ВШЭ, Университет ИТМО, МИФИ, Физтех, НГУ, МИСиС, Томский госуниверситет. Это первая группа вузов. Вторая группа — КФУ, РУДН, Сеченовский университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ. Третья группа — БФУ, ДВФУ, ЛЭТИ, Самарский университет, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, ЮУрГУ, СФУ.

Дополнительные средства пойдут на развитие университетов. Это, в том числе, расширение международных обменов, приглашение иностранных преподавателей, повышение цитирования ученых.

Ольга Голодец отметила, что хороший рост показывают участники программы- технические вузы. Например, Физтех, МИФИ. Заметно продвинулся в международных рейтингах Казанский федеральный университет.

К примеру, в ТОП- 1000 престижного международного рейтинга THE — 2017−2018 (Times Higher Education) вошли 18 российских вузов. МГУ попал в топ-200 и занял 194-е место. Отличные результаты у МФТИ и Томского политеха — они улучшили свои позиции. Физтех из группы 301−350 перешел в группу 250−300, Томский политех из 501−600 стал в группе 301−350. Улучшила свои показатели ВШЭ.

В другой престижный международный рейтинг QS в этом году вошли 24 российских университета. 13 вузов, в том числе региональные, значительно улучшили свои позиции. Среди них — Томский, Новосибирскийгосуниверситеты, Томский политех.

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