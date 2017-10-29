Тарифы на услуги ЖКХ в Ленобласти вырастут летом 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Так, летом в Ленинградской области, согласно документу, средний индекс может увеличиться в среднем на 3,5%, а в Петербурге — в среднем на 6%.

При этом, исходя из списка регионов в документе, обозначенный рост цен на услуги ЖКХ в Петербурге самый высокий по стране, в Ленобласти — один из самых низких. Значительный рост тарифов обозначен также для Башкортостан и Кемеровской области (5,9%), Кировской и Новгородской областей и Москвы (5,5%).