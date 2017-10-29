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17:05 (мск), источник: ivbg.ru

Тарифы на услуги ЖКХ в Ленобласти вырастут летом 2018 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новые тарифы ЖКХ на 2018 год. В январе стоимость услуг не изменится, однако их цена увеличится с 1 июля 2018 года.

Источник: РИА "Новости"
Так, летом в Ленинградской области, согласно документу, средний индекс может увеличиться в среднем на 3,5%, а в Петербурге — в среднем на 6%.

При этом, исходя из списка регионов в документе, обозначенный рост цен на услуги ЖКХ в Петербурге самый высокий по стране, в Ленобласти — один из самых низких. Значительный рост тарифов обозначен также для Башкортостан и Кемеровской области (5,9%), Кировской и Новгородской областей и Москвы (5,5%).

Правительство ежегодно определяет индексы по субъектам на очередной год. Индекс по субъекту обозначает максимальный допустимый рост, на его основании региональные власти утверждают свои предельные индексы.

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