Тарифы на услуги ЖКХ в Ленобласти вырастут летом 2018 года

При этом, исходя из списка регионов в документе, обозначенный рост цен на услуги ЖКХ в Петербурге самый высокий по стране, в Ленобласти — один из самых низких. Значительный рост тарифов обозначен также для Башкортостан и Кемеровской области (5,9%), Кировской и Новгородской областей и Москвы (5,5%).
Правительство ежегодно определяет индексы по субъектам на очередной год. Индекс по субъекту обозначает максимальный допустимый рост, на его основании региональные власти утверждают свои предельные индексы.