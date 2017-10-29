Uzairways переходит на зимнее расписание и расширяет географию полетов
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Компания «Узбекистон хаво йуллари» с 29 октября начинает выполнять рейсы по зимнему расписанию, которое будет действовать до 24 марта.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Компания «Узбекистон хаво йуллари» с 29 октября начинает выполнять рейсы по зимнему расписанию, которое будет действовать до 24 марта.
В зимний период НАК увеличивает частоту рейсов по целому ряду направлений, пользующихся наибольшим спросом, а также расширяет географию полётов из аэропорта «Самарканд».
Новинка в расписании — рейс по маршруту
Увеличивается частота полётов в Амритсар — до двух раз в неделю, в Сеул — до пяти раз в неделю. Также планируется увеличение частот в Алматы — до 7 раз в неделю с декабря, и Астану — до 4 раз в неделю с марта 2018 года.