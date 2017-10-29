Uzairways переходит на зимнее расписание и расширяет географию полетов

Новинка в расписании — рейс по маршруту Самарканд-Стамбул-Самарканд. Регулярные полёты в Турцию будут осуществляться из аэропорта «Самарканд» с 30 октября по понедельникам, а с 16 ноября — и по четвергам.

Увеличивается частота полётов в Амритсар — до двух раз в неделю, в Сеул — до пяти раз в неделю. Также планируется увеличение частот в Алматы — до 7 раз в неделю с декабря, и Астану — до 4 раз в неделю с марта 2018 года.