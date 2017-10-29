В Беларуси на 100 вакансий приходится 49 безработных

Источник: БЕЛТА

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и соцзащите, на конец сентября 2017 года составила 27,3 тыс. человек — на 32,2% меньше, чем на конец сентября 2016-го, и на 8% меньше, чем на конец августа 2017-го. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы (год назад этот показатель равнялся 0,9%).

В январе-сентябре нынешнего года на учет было поставлено 194,7 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными.

125,1 тыс. человек, или 64,2% от числа обратившихся. За девять месяцев оказано содействие в трудоустройстве 138,3 тыс. человек, в том числе 87,3 тыс. безработных, или 63,1% от числа всех трудоустроенных.

В общей численности зарегистрированных безработных женщины составляют 35,8%.