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09:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«ГазЭнергоСтрой» приступил к ликвидации свалки промотходов «Черная дыра»

Завершилась подготовка производственной площадки на участке термического обезвреживания, в финальной стадии устройство фундаментов под оборудование для уничтожения особо опасных химических отходов.

Источник: Аргументы и факты

Компания «ГазЭнергоСтрой — экологические технологии» завершает заливку фундамента, на котором будет установлено оборудование для утилизации содержимого неорганизованной свалки промышленных отходов «Черная дыра». Уникальный объект накопленного экологического ущерба расположен в г. Дзержинск Нижегородской области.

Подготовительные работы на площадке были развернуты в конце сентября 2017 года. Утилизация отходов будет происходить на закрытой территории завода «Оргстекло» в непосредственной близости от ликвидируемого объекта.

Ключевой особенностью проекта по ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов «Черная дыра» является сложный химический состав накопленных отходов. Для их утилизации будет использовано уникальное технологическое оборудование, разработанное специально для данного объекта. В настоящий момент оно производится по индивидуальному проекту на ряде российских и зарубежных предприятий. В основе лежит технология высокотемпературного термолизного обезвреживания особо опасных отходов, это запатентованная ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» разработка, позволяющая ликвидировать сложные по составу вещества экологически безопасным методом и при необходимости использовать для полного уничтожения образовавшегося остатка высокотемпературный дожиг.

Напомним, что в недрах свалки «Черная дыра» накоплено около 72 тыс. куб. м жидких и пастообразных отходов. Различные промышленные и химические предприятия Дзержинска, в первую очередь завод «Оргстекло», сливали ядовитые стоки в естественный природный провал более 50 лет.

«Работы по “Черной дыре” стартовали. Сдвинуть процесс с мертвой точки удалось только текущему подрядчику, ООО “ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии”, контракт с которым был заключен во втором полугодии 2016 года. Хотя, напомню, решение о ликвидации трех дзержинских объектов накопленного экологического ущерба было принято еще в 2011 году по итогам заседания Госсовета РФ. Мы действуем в плотном контакте с Правительством Нижегородской области и надеемся на дальнейшее взаимопонимание, прежде всего по оплате за уже выполненные работы. На сегодняшний день нами получено около 6% от общей стоимости проектов. Многие уже выполненные работы еще не оплачены, но тем не менее мы стараемся не отставать от графика и идем вперед. В связи с недостатком выделенных в бюджетах средств, принято решение о необходимости сконцентрироваться в первую очередь на “Черной дыре”. Этот вопрос рассматривался в ходе обсуждения проекта “Чистая страна” на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Выбор “Черной дыры” в качестве приоритетного проекта не означает, что полигон “Игумново” и шламонакопитель “Белое море” не будут ликвидированы. Мы абсолютно уверены, что с приходом нового руководителя Нижегородской области удастся решить вопрос о финансировании, и готовы незамедлительно приступить к работам по остальным объектам накопленного экологического ущерба», — отмечает президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.

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