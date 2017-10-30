«ГазЭнергоСтрой» приступил к ликвидации свалки промотходов «Черная дыра»

«Работы по “Черной дыре” стартовали. Сдвинуть процесс с мертвой точки удалось только текущему подрядчику, ООО “ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии”, контракт с которым был заключен во втором полугодии 2016 года. Хотя, напомню, решение о ликвидации трех дзержинских объектов накопленного экологического ущерба было принято еще в 2011 году по итогам заседания Госсовета РФ. Мы действуем в плотном контакте с Правительством Нижегородской области и надеемся на дальнейшее взаимопонимание, прежде всего по оплате за уже выполненные работы. На сегодняшний день нами получено около 6% от общей стоимости проектов. Многие уже выполненные работы еще не оплачены, но тем не менее мы стараемся не отставать от графика и идем вперед. В связи с недостатком выделенных в бюджетах средств, принято решение о необходимости сконцентрироваться в первую очередь на “Черной дыре”. Этот вопрос рассматривался в ходе обсуждения проекта “Чистая страна” на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Выбор “Черной дыры” в качестве приоритетного проекта не означает, что полигон “Игумново” и шламонакопитель “Белое море” не будут ликвидированы. Мы абсолютно уверены, что с приходом нового руководителя Нижегородской области удастся решить вопрос о финансировании, и готовы незамедлительно приступить к работам по остальным объектам накопленного экологического ущерба», — отмечает президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.