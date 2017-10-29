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23:39 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Пакистан обсудили вопросы поставок плодоовощной продукции

Председатель правления ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Тохиржон Жалилов принял делегацию Ассоциации экспорта и импорта плодоовощной продукции Пакистана.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы ХК «Узбекозиковкатхолдинг», стороны обсудили вопросы поставок бобовых — маш, фасоль и нута — из Узбекистана в Пакистан.

Также стороны обсудили вопросы организации поставок продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Тохиржон Жалилов отметил, что Узбекистан заинтересован в экспорте плодоовощной продукции в Пакистан, а также в импорте некоторых продуктов из Пакистана.

Делегация Пакистана, в свою очередь, предложила наладить поставки мандарина, картошки и манго в Узбекистан.

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