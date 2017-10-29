Узбекистан и Пакистан обсудили вопросы поставок плодоовощной продукции
Председатель правления ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Тохиржон Жалилов принял делегацию Ассоциации экспорта и импорта плодоовощной продукции Пакистана.
Председатель правления ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Тохиржон Жалилов принял делегацию Ассоциации экспорта и импорта плодоовощной продукции Пакистана.
По данным
Также стороны обсудили вопросы организации поставок продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Тохиржон Жалилов отметил, что Узбекистан заинтересован в экспорте плодоовощной продукции в Пакистан, а также в импорте некоторых продуктов из Пакистана.
Делегация Пакистана, в свою очередь, предложила наладить поставки мандарина, картошки и манго в Узбекистан.