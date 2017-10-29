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23:35 (мск), источник: Uzdaily.uz

Турецкая компания планирует построить логистический комплекс в Узбекистане

Турецкая компания Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti планирует построить в Узбекистане логистический комплекс. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Узбекозиковкатхолдинг».

Источник: Uzdaily.uz

ХК «Узбекозиковкатхолдинг» и Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti договорились построить крупный терминал для плодоовощной продукции.

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Работа комплекса будет направлена на поставку свежей и переработанной сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в страны СНГ.

В рамках проекта будут построены 125 холодильных складов и 75 складов для сыпучих продуктов, зона погрузки и разгрузки.

Турецкая компания поставит современное упаковочное оборудование в рамках данного проекта. Делегация турецкой компании прибудет в Узбекистан в ноябре для проработки данного проекта.

Компания Gentes Yapi ve Endustry Tesisleri Ltd Sti готова поставлять в Узбекистан оборудования для выращивания и переработки плодоовощной продукции.

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