НБУ выдает молодым предпринимателям кредиты в размере 7,5 млн
Льготные кредиты выдаются в рамках меморандума о сотрудничестве с Союзом молодежи Узбекистана.
Льготные кредиты выдаются в рамках меморандума о сотрудничестве с Союзом молодежи Узбекистана.
Цель — привлечь молодежь к предпринимательской деятельности и стимулировать их участие в улучшении деловой среды.
Национальный банк выдает кредиты в размере до 500 МРЗП (7 488 750 сумов) по действующей ставке рефинансирования Центрального банка.
27 октября состоялась церемония вручения сертификатов на выделение льготных кредитов первым 11 молодым предпринимателям.