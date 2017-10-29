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23:33 (мск), источник: Kommersant.uz

НБУ выдает молодым предпринимателям кредиты в размере 7,5 млн

Льготные кредиты выдаются в рамках меморандума о сотрудничестве с Союзом молодежи Узбекистана.

Источник: Kommersant.uz

Цель — привлечь молодежь к предпринимательской деятельности и стимулировать их участие в улучшении деловой среды.

Национальный банк выдает кредиты в размере до 500 МРЗП (7 488 750 сумов) по действующей ставке рефинансирования Центрального банка.

27 октября состоялась церемония вручения сертификатов на выделение льготных кредитов первым 11 молодым предпринимателям.

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