Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, документ согласован с заинтересованными ведомствами. При этом Минстрой выразил надежу, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.
Дебиторская задолженность ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей».
Долги за услуги ЖКХ в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей, следует из данных Росстата. В 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более 4 млн исполнительных производств.