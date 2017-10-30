Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Источник: Известия

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, документ согласован с заинтересованными ведомствами. При этом Минстрой выразил надежу, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.

Дебиторская задолженность ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей».