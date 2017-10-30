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10:22 (мск), источник: Известия

Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям. Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа.

Источник: Известия

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, документ согласован с заинтересованными ведомствами. При этом Минстрой выразил надежу, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.

Дебиторская задолженность ЖКХ за II квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом в ведомстве заявили, что «объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей».

Долги за услуги ЖКХ в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей, следует из данных Росстата. В 2016 году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более 4 млн исполнительных производств.

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16 октября© Ньюстюб
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