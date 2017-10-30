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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

Росприроднадзор установил предельно допустимые выбросы для Ванинского порта

Контролировать показатели на предприятии будут каждый квартал.

Ванинский порт согласовал проект предельно допустимых выбросов, который доработали в соответствии с фактическим объёмом перевалки угля. Департамент Управления Росприроднадзора по ДФО одобрил эти показатели, контролировать их будут ежеквартально.

Об этом генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Евгений Дмитраков сообщил на встрече с участниками инициативной экологической группы рабочего посёлка. Ванино. Как сообщает пресс-служба предприятия, проект прошёл экспертизу и получил санитарно-эпидемиологическое заключение.

В ближайшее время в порту запустят локальную систему экологического мониторинга. Стационарный автоматизированный комплекс доставят на предприятие в конце октября. Он позволит непрерывно следить за качеством атмосферного воздуха. Представители инициативной экологической группы порекомендовали, где лучше установить комплекс.

«Учитывая розу ветров и близость производственных площадок к домам ванинцев, мониторинг атмосферного воздуха целесообразно проводить на одной из точек на границе жилой застройки», — подчеркнула Анжела Брянкина.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об экологической ситуации в посёлке Ванино. Руководство порта начало активно улучшать работу после того, как местные жители принялись жаловаться в различные инстанции, а докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Региональное минприроды грозило остановить работу предприятия. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды.

Сейчас для улучшения экологической обстановки порт Ванино использует водяные пушки и снегогенераторы, дробильно-сортировочные установки оснастили системой орошения, а конвейерные линии ДСУ — закрытыми кожухами, территорию убирают промышленные пылесосы.

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