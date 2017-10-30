Росприроднадзор установил предельно допустимые выбросы для Ванинского порта
Контролировать показатели на предприятии будут каждый квартал.
Контролировать показатели на предприятии будут каждый квартал.
Ванинский порт согласовал проект предельно допустимых выбросов, который доработали в соответствии с фактическим объёмом перевалки угля. Департамент Управления Росприроднадзора по ДФО одобрил эти показатели, контролировать их будут ежеквартально.
Об этом генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Евгений Дмитраков сообщил на встрече с участниками инициативной экологической группы рабочего посёлка. Ванино. Как сообщает
В ближайшее время в порту запустят локальную систему экологического мониторинга. Стационарный автоматизированный комплекс доставят на предприятие в конце октября. Он позволит непрерывно следить за качеством атмосферного воздуха. Представители инициативной экологической группы порекомендовали, где лучше установить комплекс.
«Учитывая розу ветров и близость производственных площадок к домам ванинцев, мониторинг атмосферного воздуха целесообразно проводить на одной из точек на границе жилой застройки», — подчеркнула Анжела Брянкина.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об экологической ситуации в посёлке Ванино. Руководство порта начало активно улучшать работу после того, как местные жители принялись жаловаться в различные инстанции, а докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Региональное минприроды грозило остановить работу предприятия. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды.
Сейчас для улучшения экологической обстановки порт Ванино использует водяные пушки и снегогенераторы,