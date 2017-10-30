Налоги на квартиры хабаровчане будут платить по-новому

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Всех владельцев недвижимости в Хабаровском крае просят подать декларации: с 2020 года все мы станем платить налог на недвижимое имущество не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. За два года специалисты профессионально должны оценить все, что людям принадлежит.



Что зависит от собственников, как они могут повлиять на конечную стоимость своего имущества? Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал директором Хабаровского краевого центра государственной кадастровой оценки и учета недвижимости Роман Вакульчик.

Чужие здесь больше не ходят

Всем известное БТИ преобразовано в краевое государственное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости (Хабкрайкадастр). Ему и поручено проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Это большая и очень важная работа, потому, что от стоимости квартир, загородных домов и других капитальных строений будет зависеть, какой налог станет платить собственник.



Государственное бюджетное предприятие создано для того, чтобы объективно оценить стоимость недвижимости. Дело в том, что работа независимых рыночных оценщиков, которые это делали, часто оспаривается.

— К примеру, оценены земли в каких-то населенных пунктах, — рассказывает Роман Вакульчик. — Собственники платят налог, но вместе с тем видят, что стоимость их земельного участка явно завышена. Они обращаются в суд, и выясняется, что землю переоценили в десятки раз.

Почему это происходило? Профессиональные оценщики, которые выигрывали соответствующие контракты, а были они из Новосибирска, Омска, Красноярска, не учитывали местных реалии.



И потом, в крае не оставалась информация, которую они использовали. Это были частные компании. Увы, ни одна хабаровская фирма в этой работе не участвовала. Теперь же определены государственные оценщики. Минэкономразвития подготовил соответствующую методику по проведению государственной кадастровой оценки недвижимости с учетом мнения профессионального сообщества оценщиков. Учтены все факторы, которые влияют на стоимость объектов.

— Есть федеральный закон, который предписывает, что к началу проведения кадастровой оценки объектов недвижимости, предшествует год подготовки, — говорит Роман Вакульчик. — В 2018 году начнется оценка земель лесного и водного фонда, в 2019 году — будем оценивать объекты капитального строительства и земли сельхозназначения, в том числе и дачные участки. А в 2020 году настанет время уплаты налога на недвижимое имущество, исходя из кадастровой оценки.

Декларация — это просто

Чтобы оценка вашей недвижимости была объективной, оценщики должны располагать абсолютно достоверной информацией. А для этого нас всех просят подать декларации. Как это сделать? Достаточно зайти на сайт khvbti.ru и прочесть инструкцию. В ней все подробно описано.



В идеале подать ее должен каждый человек. Особенно те собственники, у которых есть разночтения в правоустанавливающих документах.

— Недавний случай, — объясняет Роман Вакульчик. — Пришел человек, у которого зарегистрирован коттедж в 500 квадратных метров. Наши специалисты обследовали его дом и оказалось, что на самом деле площадь его всего 300 квадратов. А разница при определении налога будет существенной. Поэтому лучше это уточнить уже сейчас.

Естественно, возникает вопрос, а как станут оценивать, к примеру, дачный домик на загородном земельном участке? У кого-то это кирпичное строение, а у кого-то летняя избушка типа сарая.

— Мы будем оценивать только те объекты, на которые зарегистрированы права собственности, — уточняет Роман Вакульчик. — То есть, если домик не представляет для вас ценности, и вы официально не его владелец, никто и не станет его оценивать. Если на вас зарегистрирован только земельный участок, то только его стоимость и будет определена. Насколько дороже станет наша собственность, пока сказать трудно. И сколько именно придется платить, тоже еще не известно. Предполагается, что налоговые ставки не будут запредельными.



А если люди живут в квартире, но так ее и не приватизировали? Они что, не будут платить налог на недвижимость? Скорее всего нет. Но муниципалитеты станут активнее подвигать людей сделать это, потому что налог на имущество поступает в их казну.

И, конечно, попросят людей узаконить свою недвижимость, которую они так и не ввели в эксплуатацию. То есть, она никак не учтена, хотя люди там проживают. А может быть еще интереснее. Чтобы иметь хоть какой-то документ на строения, владельцы регистрируют, скажем, баньку, на своем земельном участке, хотя рядом стоит солидный коттедж.



Как человек узнает, какова кадастровая стоимость его квартиры?