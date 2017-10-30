В Хабаровском крае трассу Лидога — Ванино полностью заасфальтировали

В Нанайском районе Хабаровского края торжественно сдали последний участок автодороги Лидога — Ванино с 148 по 155 километр. Этот отрезок был единственным без асфальтового покрытия.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, церемония состоялась на 149-м километре. Губернатор края Вячеслав Шпорт отметил, что завершение строительства является хорошим подарком ко дню края.

«Значимость этой магистрали трудно переоценить. Она связывает шесть муниципальных районов — Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора “Москва — Чита — Хабаровск — Сахалин”. Дорога выводит транспортный поток в направлении наших портов, которые сейчас активно развиваются. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества с АТР. В решении этих вопросов нам помогает президент России Владимир Путин, который поручил активнее решать задачу по укреплению портовой инфраструктуры», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, строительство дороги шло нелегко, сроки сдачи корректировались из-за сложного рельефа, горных рек и крупномасштабного наводнения. Он рассказал, что на некоторых участках оказалось легче изменить маршрут, чем покорить хребты и реки. После завершения строительства основное внимание уделят обеспечению трассы устойчивой сотовой связью. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на дороге вскоре заработает телефон экстренных служб. Кроме того, там займутся развитием придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, появятся полицейские пункты и станции АЗС.