Хабаровский аэропорт перешел на зимнее расписание полетов

Источник: РИА "Новости"

С 29 октября Хабаровский аэропорт начал работать по зимнему расписанию. Авиакомпании будут перевозить пассажиров по 46 направлениям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Хабаровчан ждут рейсы, которых не было в осеннее-зимнем расписании 2016−2017 годов. Так, заявлен маршрут авиакомпании «Уральские авиалинии» в Краснодар с промежуточной посадкой в Иркутске. «Хабаровские авиалинии» открывают регулярный рейс в поселок Чегдомын — улететь туда можно будет по понедельникам и средам. Кроме того, два раза в неделю «Аврора» будет перевозить пассажиров по маршруту Хабаровск — Кавалерово. Также увеличится количество рейсов во Владивосток: это станет возможным благодаря выходу на маршрут АК «Сибирь» с частотой полетов два раза в неделю.

Авиаперевозки по маршруту Хабаровск — Москва продолжат выполнять компании «Аэрофлот», «Россия» и Nordwind. «Аэрофлот» будет перевозить пассажиров каждый день в столичный аэропорт Шереметьево, а «Россия» — четыре раза в неделю (по средам, четвергам, субботам и воскресеньям) во Внуково. Nordwind с 1 ноября будет летать между Хабаровском и Шереметьево два раза в неделю.

Что касается международных рейсов, то теперь хабаровчане смогут улететь в южнокорейские Янъян и Чонджу на самолетах авиакомпании «Якутия». «Аврора», «Сибирь», Nordstar и Asiana Airlines продолжат регулярные полеты в Сеул, Токио, Харбин и Санья, причем в последнем случае частота рейсов увеличится с одного до двух в неделю. В то же время прямой авиарейс Хабаровск — Пекин выполняться не будет.