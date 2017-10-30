Хабаровский аэропорт перешел на зимнее расписание полетов
Авиаперевозчики открыли новые рейсы для жителей краевой столицы.
Авиаперевозчики открыли новые рейсы для жителей краевой столицы.
С 29 октября Хабаровский аэропорт начал работать по зимнему расписанию. Авиакомпании будут перевозить пассажиров по 46 направлениям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Хабаровчан ждут рейсы, которых не было в
Авиаперевозки по маршруту Хабаровск — Москва продолжат выполнять компании «Аэрофлот», «Россия» и Nordwind. «Аэрофлот» будет перевозить пассажиров каждый день в столичный аэропорт Шереметьево, а «Россия» — четыре раза в неделю (по средам, четвергам, субботам и воскресеньям) во Внуково. Nordwind с 1 ноября будет летать между Хабаровском и Шереметьево два раза в неделю.
Что касается международных рейсов, то теперь хабаровчане смогут улететь в южнокорейские Янъян и Чонджу на самолетах авиакомпании «Якутия». «Аврора», «Сибирь», Nordstar и Asiana Airlines продолжат регулярные полеты в Сеул, Токио, Харбин и Санья, причем в последнем случае частота рейсов увеличится с одного до двух в неделю. В то же время прямой авиарейс Хабаровск — Пекин выполняться не будет.
Новый график будет действовать до 24 марта 2018 года. С зимним расписанием полетов можно ознакомиться на сайте аэропорта, а также в кассах воздушной гавани и авиакомпаний.