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06:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сельхозпродукции почти на 1 млрд рублей экспортировало Приангарье

За первую половину 2017 года Иркутская область экспортировала продукции агропромышленного комплекса на сумму более 1 млрд рублей. Об этом 27 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко на торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Экспорт продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%.

Сергей Левченко заметил, что агропромышленный комплекс Иркутской области в последние годы показывает хорошие результаты. В 2017 году в Приангарье по предварительным данным ожидается рекордный урожай зерна — более 860 тыс. тонн.

«За год было введено в оборот 39 тыс. гектаров неиспользуемых земель. Нам нужно не сбавлять темпы, потому что наша земля должна работать на развитие и расширение аграрного бизнеса, сопоставимого по доходу с развитыми промышленными предприятиями, — сказал губернатор. — Усилия правительства Иркутской области нацелены на создание современных условий для работы и жизни на селе. В 2018 году из областного бюджета на эти цели планируется направить более 2 млрд рублей. Господдержка, реализация инвестпроектов позволят отрасли наращивать потенциал».

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков отметил, что увеличение инвестиционной активности в регионе — прямое следствие мер государственной поддержки аграрного сектора. Приоритетные направления иркутских аграриев — молочное и мясное скотоводство, в которых реализуются основные экономически значимые проекты по строительству новых мощностей и модернизации действующих. В регионе уже работает 31 семейная мясная ферма, эти предприятия созданы на базе фермерских хозяйств.

В молочном животноводстве прослеживается тенденция к росту, по итогам года ожидается увеличение производства молока свыше 2%. Министр также обратил внимание на то, что по показателю молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях за 2016 год область занимает третье место в Сибирском федеральном округе. От одной фуражной коровы получено 5105 кг. Этои показатели позволят в 2018 году дополнительно получить средства федерального бюджета, поскольку к Иркутской области будет применен повышающий коэффициент при распределении средств.

«Профессиональный праздник мы встречаем с ростом производства продукции по основным аграрным отраслям. В 2017 году во всех категориях хозяйств посеяно 428,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 21,2 тыс. га выше уровня прошлого года, — сообщил Илья Сумароков. — Сегодня мы нацелены на развитие каждой сельской территории и для этого в них должны работать современные конкурентоспособные производства. Поэтому на предстоящий период наша основная задача — использовать каждый гектар имеющихся в регионе сельскохозяйственных угодий.

Илья Сумароков рассказала, что фермеры производят 11% продукции сельского хозяйства региона. За девять месяцев 2017 года крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) увеличили производство молока на 19,5% или 6600 тонн, производство мяса всех видов на — 7%, или 39 тонн.

Для оказания поддержки развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации принята подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации». Подпрограмма предусматривает предоставление грантов в виде субсидий на развитие материально-технической базы кооперативов. За два года 18 потребительских кооперативов получили гранты в размере до 15 млн рублей каждый.

Отдельно министр остановился на политике импортозамещения, которая позволила открыть дополнительные возможности для развития пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области. Она представляет собой многопрофильный комплекс предприятий мясомолочной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей, объединяющий более 600 предприятий различных организационно-правовых форм собственности, с численностью работающих более 18 тысяч человек. По отдельным видам продовольствия достигнуты хорошие результаты — произошло увеличение в производстве минеральной воды, масла сливочного, сыров, продуктов сырных и творога, колбасных изделий.

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