В Башкирии меняют два вида налогов

Источник: Башинформ

Изменение в закон «О транспортном налоге» предполагает снижение до 50% налога на автомобили, работающие на природном газе. Льготу предложено предоставлять при условии, что средний возраст таких автомобилей у собственника составляет не более 10 лет.

«Тем самым мы намерены поощрять использование экологически чистого топлива и обновление автопарка, — пояснил Константин Толкачев. — Данная мера должна положительно сказаться на экологической обстановке в республике и на безопасности перевозок».

Изменения в налог на имущество организаций предусматривает отмену ряда неэффективных льгот. В том числе льгота будет отменена производителям пива. Парламент Башкирии предоставлял ее в прошлом году нескольким крупным предприятиям, которым в связи с нестабильной экономической ситуацией грозило закрытие. Это могло привести к существенному сокращению числа рабочих мест и росту социальной напряженности.