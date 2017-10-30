Участок с аварийными зданиями в Октябрьском районе продадут за 25 миллионов
Всего за семь лотов, выставленных на аукцион, мэрия планирует получить почти 81 млн рублей.
Всего за семь лотов, выставленных на аукцион, мэрия планирует получить почти 81 млн рублей.
Мэрия выставила на торги два участка в пер. Телевизорный и другие объекты в краевом центре. Аукционы, по данным
На первом открытом аукционе планируется продать два участка и четыре здания, расположенных в переулке Телевизорный в Октябрьском районе Красноярска. Первый, площадью 12,7 тыс. кв.метров и два капитальных здания, общей площадью 6 тыс. кв. метров планируют продать за 25,211 млн рублей. Второй лот включил в себя два одноэтажных здания площадью 1726 кв.метров и участок земли 9,24 тыс. кв.метров. Его муниципалитет оценил в 18,9 млн рублей. В этот же день планируется продать нежилое помещение площадью 37,7 кв.метров на ул. Кишиневская, 4а. Начальная цена торгов — 1,699 млн рублей.
Напомним, здания с адресом ул. Телевизорная, 6 несколько раз попадали в сводки происшествий в городе — в 2014 году здесь при обрушении здания погибли люди, а в этом году рухнула часть ветхого здания.
Второй аукцион проведут 24 ноября. На нем департамент муниципального имущества и земельных отношений планирует продать еще четыре участка. Один из них, площадью 1307 кв.метр, расположен на пр. Металлургов, 1а. За 13,57 млн рублей покупатель получит землю и четырехэтажное крупнопанельное здание. Пополнить бюджет еще на 15,35 млн рублей мэрия планирует за счет продажи двух помещений на ул. Александра Матросова, 30/3.
«На седьмом этаже престижного жилого дома по ул. Белинского, 1 расположено помещение площадью 154,5 кв. метра, которое будет реализовано наиболее удачливому участнику аукциона. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 ноября», — рассказали о еще одном лоте в мэрии. Начальная стоимость помещения — 6,239 млн рублей.
Подробную информацию о проведении торгов по продаже имущества города можно получить на городском сайте admkrsk.ru, а также у специалистов департамента горимущества по телефонам: (391) 226−17−93, 226−17- 92.