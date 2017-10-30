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06:50 (мск), источник: Newslab.ru

Участок с аварийными зданиями в Октябрьском районе продадут за 25 миллионов

Всего за семь лотов, выставленных на аукцион, мэрия планирует получить почти 81 млн рублей.

Источник: Reuters

Мэрия выставила на торги два участка в пер. Телевизорный и другие объекты в краевом центре. Аукционы, по данным пресс-службы администрации города, пройдут 13 и 24 ноября. Муниципальный бюджет может получить почти 81 млн рублей.

На первом открытом аукционе планируется продать два участка и четыре здания, расположенных в переулке Телевизорный в Октябрьском районе Красноярска. Первый, площадью 12,7 тыс. кв.метров и два капитальных здания, общей площадью 6 тыс. кв. метров планируют продать за 25,211 млн рублей. Второй лот включил в себя два одноэтажных здания площадью 1726 кв.метров и участок земли 9,24 тыс. кв.метров. Его муниципалитет оценил в 18,9 млн рублей. В этот же день планируется продать нежилое помещение площадью 37,7 кв.метров на ул. Кишиневская, 4а. Начальная цена торгов — 1,699 млн рублей.

Напомним, здания с адресом ул. Телевизорная, 6 несколько раз попадали в сводки происшествий в городе — в 2014 году здесь при обрушении здания погибли люди, а в этом году рухнула часть ветхого здания.

Второй аукцион проведут 24 ноября. На нем департамент муниципального имущества и земельных отношений планирует продать еще четыре участка. Один из них, площадью 1307 кв.метр, расположен на пр. Металлургов, 1а. За 13,57 млн рублей покупатель получит землю и четырехэтажное крупнопанельное здание. Пополнить бюджет еще на 15,35 млн рублей мэрия планирует за счет продажи двух помещений на ул. Александра Матросова, 30/3.

«На седьмом этаже престижного жилого дома по ул. Белинского, 1 расположено помещение площадью 154,5 кв. метра, которое будет реализовано наиболее удачливому участнику аукциона. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 ноября», — рассказали о еще одном лоте в мэрии. Начальная стоимость помещения — 6,239 млн рублей.

Подробную информацию о проведении торгов по продаже имущества города можно получить на городском сайте admkrsk.ru, а также у специалистов департамента горимущества по телефонам: (391) 226−17−93, 226−17- 92.

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