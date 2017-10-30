Пострадавшие дольщики «Снеговой пади» вышли на митинг
Очередной митинг дольщиков прошел 29 октября на площадке у кинотеатра «Иллюзион» во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».
Очередной митинг дольщиков прошел 29 октября на площадке у кинотеатра «Иллюзион» во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».
В прошлый раз митинг собрал 250 человек и прошел он две недели назад — 14 октября. На этот раз организаторами митинга выступили представители инициативной группы с недостроенных объектов, расположенных в микрорайоне «Снеговая падь». На митинг были приглашены представитель застройщика (как сообщают участники митинга, представитель не стал разговаривать с гражданами и, сославшись на нехватку времени, уехал) и представители администрации Приморского края.
В настоящий момент дома, строящиеся по федеральной программе «Жилье российской семье», далеки от завершения. Отсутствие коммуникационных сетей и простаивающая стройка не придают уверенности в успешной сдаче объектов, что никоим образом не привлекает новых желающих приобретать еще не возведенные квадратные метры.
Присутствующий на митинге депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, активно занимающийся проблемой обманутых дольщиков во всем крае, взяв слово, рассказал собравшимся о выделении 105 млн. рублей в этом году на достройку объектов из бюджета края и о своей законодательной инициативе, которая предполагает выделение земли застройщикам под строительство многоквартирных домов, с последующей передачей части квартир для обманутых дольщиков.
«Хотелось бы обратиться к представителям администрации с пожеланием: встретиться с людьми и дать четкий ответ о принимаемых мерах, путях решения проблемы и сроках», — сказал Андрей Ищенко.
К своим «братьям по несчастью» присоединились и «жители» дома номер 26 по улице Кипарисовая, которые вот уже скоро 10 лет не могут дождаться квартир.
На данный момент заработал государственный компенсационный фонд, призванный не допустить появления обманутых дольщиков в будущем, однако вопрос помощи людям, уже попавшим в эту ситуацию, остается открытым.
Напомним, проблему обманутых дольщиков новый глава Приморья Андрей Тарасенко поднял, едва приступив к обязанностям. Он обратился к застройщикам с рекомендациями «общаться с людьми, искать пути выхода» и заявил, что, возможно, вместо обанкротившихся компаний, которые участвовали в долевом строительстве при возведении домов по программе «жилье для российской семьи», будут приглашены крупные российские компании.
Артем Андреев.