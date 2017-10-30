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07:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Пострадавшие дольщики «Снеговой пади» вышли на митинг

Очередной митинг дольщиков прошел 29 октября на площадке у кинотеатра «Иллюзион» во Владивостоке, сообщает «Deita. ru».

Источник: Reuters

В прошлый раз митинг собрал 250 человек и прошел он две недели назад — 14 октября. На этот раз организаторами митинга выступили представители инициативной группы с недостроенных объектов, расположенных в микрорайоне «Снеговая падь». На митинг были приглашены представитель застройщика (как сообщают участники митинга, представитель не стал разговаривать с гражданами и, сославшись на нехватку времени, уехал) и представители администрации Приморского края.

В настоящий момент дома, строящиеся по федеральной программе «Жилье российской семье», далеки от завершения. Отсутствие коммуникационных сетей и простаивающая стройка не придают уверенности в успешной сдаче объектов, что никоим образом не привлекает новых желающих приобретать еще не возведенные квадратные метры.

Между тем большинство дольщиков вложили ипотечные средства и материнский капитал в эту программу, а теперь вынуждены снимать квартиры и платить банкам за жилье, которое если и существует, то только на бумаге.

Присутствующий на митинге депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, активно занимающийся проблемой обманутых дольщиков во всем крае, взяв слово, рассказал собравшимся о выделении 105 млн. рублей в этом году на достройку объектов из бюджета края и о своей законодательной инициативе, которая предполагает выделение земли застройщикам под строительство многоквартирных домов, с последующей передачей части квартир для обманутых дольщиков.

«Хотелось бы обратиться к представителям администрации с пожеланием: встретиться с людьми и дать четкий ответ о принимаемых мерах, путях решения проблемы и сроках», — сказал Андрей Ищенко.

К своим «братьям по несчастью» присоединились и «жители» дома номер 26 по улице Кипарисовая, которые вот уже скоро 10 лет не могут дождаться квартир.
На данный момент заработал государственный компенсационный фонд, призванный не допустить появления обманутых дольщиков в будущем, однако вопрос помощи людям, уже попавшим в эту ситуацию, остается открытым.

Напомним, проблему обманутых дольщиков новый глава Приморья Андрей Тарасенко поднял, едва приступив к обязанностям. Он обратился к застройщикам с рекомендациями «общаться с людьми, искать пути выхода» и заявил, что, возможно, вместо обанкротившихся компаний, которые участвовали в долевом строительстве при возведении домов по программе «жилье для российской семьи», будут приглашены крупные российские компании.

Артем Андреев.

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