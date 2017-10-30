Более тысячи изношенных лифтов поменяют на Южном Урале по программе капремонта

Многоэтажный дом по адресу Копейское шоссе, 43 стремится к званию образцово-показательного. Здесь за благоустройство всерьёз взялась председатель совета дома Вера Чевардина. Жильцы девятиэтажки объединились: сделали ограждения, привели в порядок подъезды, добились ремонта дороги и тротуаров. А теперь и замены старых лифтов, которым, как и самому дому, исполнилось 34 года.

«Ждали 2 месяца, готовы были подниматься пешком на 9 этаж. Теперь мы рады», — говорит Вера Чевардина.

В девятиэтажке на Копейском шоссе — 10 подъездов. В шести капремонт уже завершён, и современные красивые лифты готовы возить жильцов быстро и главное — безопасно. Но сначала работу подрядчика принимает специальная комиссия. Новые лифты со всей строгостью оценивают собственники квартир, представители минстроя, регоператор, а также координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

«Всё новое, хорошо работает. Новые двери, новое оборудование, средства связи», — отмечает он.

Срок службы лифта — от 25 до 32 лет. Затем его необходимо полностью обновить. Жители 43-го дома на Копейском шоссе жаловались и в управляющую компанию, и местному депутату. В результате дом попал в краткосрочную программу капремонта лифтов. Во всех 10 подъездах современные подъемники заработают в срок, до конца месяца.

«В шести подъездах все готово, в четырех работы скоро завершат. У новых кабин выше скорость, они тише, безопаснее», — поясняет начальник челябинского отдела службы технического заказчика Регоператора капремонта Виктор Тихоненко.

Стоимость одного лифта — 1 млн 800 тыс. рублей. Проект в Челябинской области стартовал несколько месяцев назад. До конца года в регионе поменяют чуть больше 1000 лифтов. На это выделено почти 1,5 млрд рублей. В программу также попали Копейск, Магнитогорск, Златоуст, Сатка, Южноуральск и другие города. По данным Регоператора, в областном центре до конца года запустят 450 новых лифтов. В течение первого полугодия 12018 года — еще 360.