В расписании Кольцово появились новые рейсы в Китай

Его особенность — расширение географии полетов по традиционным туристическим направлениям.

Например, улететь во Вьетнам теперь можно не только в Нячанг, но и на остров Фукуок. В ОАЭ, помимо Дубая, будут осуществляться полеты в Шарджу.

На чешском направлении к Праге добавились рейсы в Пардубице. Новыми для нынешней зимы станут рейсы в Минск и Барселону.

«Отдельно стоит отметить расширение географии полетов в Китай. К прямым рейсам в Пекин, Шанхай, Харбин, Санья добавятся Чанчунь и Ордос. Это создает дополнительные возможности в развитии трансферного потенциала аэропорта», — указывают в пресс-службе.

При этом в перечне традиционных для зимнего периода туристических маршрутов осталось большинство основных направлений. Пассажиры Кольцово смогут напрямую улететь в Турцию, Таиланд, Индию, Германию и Финляндию.

На внутренних направлениях пассажирам Екатеринбурга будут доступны прямые перелеты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по 86 направлениям, из которых 40 внутренних и 46 международных.