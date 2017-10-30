На проект велодорожек вокруг Шарташа потратят 8 млн рублей

Дирекция лесных парков Свердловской области разместила тендер на сайте госзакупок на разработку проектной документации по созданию велодорожек и пешеходных зон на территории Шарташского лесопарка. Цена контракта — 8 млн рублей, сообщает в понедельник, 30 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Заказчик предлагает разработать эскизы, проект и провести инженерные изыскания. Речь идет об участке протяженностью 7,98 километров, в который должны войти наличие вело- и пешеходных дорожек. Согласно документации, ширина пешеходных зон должна составлять от 1,5 до 3 метров, а велодорожек при двухполосном движении — 3 метра. Также в контракт входит разработать подъезды для машин к Шарташскому лесопарку.

«При прохождении трассы велосипедной и пешеходной дорожек через “Александровский ров” предусмотреть мостовой переход», — также отмечается в контракте.