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08:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Курчатовском районе власти Челябинска снесли незаконные ларьки

Под снос пошли два торговых павильона по улицам Салавата Юлаева и Скульптора Головницкого, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Владельцы киосков не имели разрешающих документов на использование земельного участка.

«Сотрудниками комитета по управлению имуществом и земельными отношениям города Челябинска владельцам было вручено уведомление о сносе самовольно установленных объектов, однако, никаких мер к устранению нарушения владельцами не предпринято», — пояснили в мэрии Челябинска.

Напомним, с начала года в Челябинске демонтировано более 350 нестационарных объектов, незаконно расположенных на муниципальной земле. В администрации города отмечают, работа по ликвидации самовольно установленных ларьков будет продолжаться.

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