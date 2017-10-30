В Курчатовском районе власти Челябинска снесли незаконные ларьки

«Сотрудниками комитета по управлению имуществом и земельными отношениям города Челябинска владельцам было вручено уведомление о сносе самовольно установленных объектов, однако, никаких мер к устранению нарушения владельцами не предпринято», — пояснили в мэрии Челябинска.

Напомним, с начала года в Челябинске демонтировано более 350 нестационарных объектов, незаконно расположенных на муниципальной земле. В администрации города отмечают, работа по ликвидации самовольно установленных ларьков будет продолжаться.