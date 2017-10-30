Омичам досрочно принесут пенсию в ноябре
График выдачи пенсии изменят
График выдачи пенсии изменят
Омичам досрочно принесут пенсию в ноябре. Об этом сообщает
В Омске
«Выплаты начнутся, как обычно, 3 ноября. В этот же день досрочно принесут пенсию тем, кто привык встречать почтальона 4 и 5 числа месяца», — рассказал управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.
Отметим, что в отдельных населённых пунктах региона доставка пенсий начнётся с 1 ноября. Первого числа пенсию принесут жителям Тевризского и
Напомним, в Омской области проживает более 590 тысяч пенсионеров. Сегодня 38% из них получают пенсию через «Почту России», а 62% — через кредитные учреждения (банки).