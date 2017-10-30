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08:04 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам досрочно принесут пенсию в ноябре

График выдачи пенсии изменят из-за праздничных дней.

Источник: РИА "Новости"

Омичам досрочно принесут пенсию в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области.

В Омске из-за празднования Дня народного единства и длинных трёхдневных выходных скорректировали ноябрьский график доставки пенсии.

«Выплаты начнутся, как обычно, 3 ноября. В этот же день досрочно принесут пенсию тем, кто привык встречать почтальона 4 и 5 числа месяца», — рассказал управляющий Омским отделением ПФР Сергей Тодоров.

Отметим, что в отдельных населённых пунктах региона доставка пенсий начнётся с 1 ноября. Первого числа пенсию принесут жителям Тевризского и Усть-Ишимского районов, а также в населенные пункты, расположенные за Иртышом. Также в отдельных районах области пенсию начнут выдавать 2 ноября. С 6 ноября выплаты будут производиться по обычному графику. У тех, кто получает пенсию через банки, изменений в графике выплаты не будет.

Напомним, в Омской области проживает более 590 тысяч пенсионеров. Сегодня 38% из них получают пенсию через «Почту России», а 62% — через кредитные учреждения (банки).

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