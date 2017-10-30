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07:55 (мск), источник: АиФ Уфа

В одном из районов Уфы снесут частные дома и построят многоэтажки

В уфимском Инорсе планируется застройка квартала домами от 13 до 26 этажей.

Источник: Агентство «Москва»

Уфимская мэрия утвердила проект планировки и межевания территории квартала в 9,8 гектара, ограниченного улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Инорсе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас здесь частные жилые дома, гаражи, павильоны, различные заброшенные постройки и несанкционированные свалки.

Проект предполагает снос всех строений и строительство на их месте многоэтажек от 13 до 26 этажей. Кроме того, здесь появятся детские учреждения, торгово-сервисный комплекс и многоуровневый паркинг.

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