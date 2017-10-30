В одном из районов Уфы снесут частные дома и построят многоэтажки
В уфимском Инорсе планируется застройка квартала домами от 13 до 26 этажей.
В уфимском Инорсе планируется застройка квартала домами от 13 до 26 этажей.
Уфимская мэрия утвердила проект планировки и межевания территории квартала в 9,8 гектара, ограниченного улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Инорсе. Об этом сообщает
Проект предполагает снос всех строений и строительство на их месте многоэтажек от 13 до 26 этажей. Кроме того, здесь появятся детские учреждения,