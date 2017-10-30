Регион запросил на магистраль «Центральную» 3 млрд руб. из федерального бюджета

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе агентства корреспонденту Волга Ньюс рассказали, что, согласно заявке правительства Самарской области, общая стоимость строительства этого участка составляет 7,38 млрд рублей. Эта сумма включает в себя федеральное софинансирование в размере 3,06 млрд руб., региональное — 1 млрд, внебюджетное — 3,32 млрд.

В агентстве пояснили, что суммы эти не являются финальными и могут быть скорректированы.

По информации Росавтодра, агентство уже рассмотрело заявку Самарской области и 17 октября направило письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой назначить заседание. Дата его проведения пока не определена.

Напомним, проект строительства магистрали «Центральная» включает в себя два участка: городской — 7,7 км по пр. К. Маркса от пр. Кирова до границы Самары и загородный — 11,3 км от границы города до Обводной дороги.

Предполагается, что в городе дорога будет шестиполосной, расчетная скорость движения по ней составит 80 км/час. Проект также предусматривает наличие по обеим сторонам пр. Карла Маркса выделенных полос для движения автобусов, строительство парковок и велосипедных дорожек и подъезда к железнодорожной платформе Дачная.

Уже существующий участок магистрали «Центральная» — от границы Самары до Обводной дороги — планируется расширить до четырех полос и соединить с городом. Расчетная скорость движения по загородному участку составит 120 км в час. Ранее сообщалось, что, возможно, скоростной участок дороги сделают платным.