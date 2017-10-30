В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Дорожные подрядчики завершили капитальный ремонт участка 27−37 км оренбургской трассы, сообщили в Упрдор «Приуралье».
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УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Дорожные подрядчики завершили капитальный ремонт участка 27−37 км оренбургской трассы, сообщили в Упрдор «Приуралье».
Верхний слой покрытия выполнен из
Также в ходе ремонта выполнено устройство новых слоев дорожной одежды, построены водопропускные трубы, укреплены обочины, установлены автобусные остановки, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Разметка на протяжении участка дороги выполнена термопластиком.