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09:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Дорожные подрядчики завершили капитальный ремонт участка 27−37 км оренбургской трассы, сообщили в Упрдор «Приуралье».

Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), который обеспечивает ряд эксплуатационных и функциональных преимуществ: снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2−4 раза и в 2−3 раза повышается долговечность покрытия, рассказали в управлении.

Также в ходе ремонта выполнено устройство новых слоев дорожной одежды, построены водопропускные трубы, укреплены обочины, установлены автобусные остановки, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Разметка на протяжении участка дороги выполнена термопластиком.

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