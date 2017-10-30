В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы

Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), который обеспечивает ряд эксплуатационных и функциональных преимуществ: снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2−4 раза и в 2−3 раза повышается долговечность покрытия, рассказали в управлении.