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09:27 (мск), источник: Publika.md

Аграрии могут подать заявки на получение субсидий до 31 октября

Завтра, 31 октября истекает срок подачи заявок на получение субсидий. Фермеры спешат воспользоваться последней возможностью получить госпомощь.

Источник: Publika.md

«Из-за погоды не было времени закончить сбор документов», — сказал фермер Леон Ангел.

«Купил 60 многоярусных ульев и 60 пчелиных семей. Вложил почти 200 тысяч леев. Субсидии составят 50%, то есть сто тысяч», — сообщил пчеловод Василий Куку.

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«Купил трактор для виноградников и садов, спринклеры и культиваторы. Субсидии включены в контракт, они будут автоматически переведены в счет погашения кредита», — рассказал фермер Константин Бивол.

Аграрии признают: помощь от государства помогает развитию бизнеса. «Всякий раз, когда планирую инвестиции, подсчитываю, сколько может компенсировать государство. А это 25−40 процентов в зависимости от объема вложений», — сказал фермер Никита Ион.

«Модернизировали ирригационную систему, купили трубу и оснащение для капельного орошения», — сообщил фермер Георгий Бобыркэ.

В Агенстве по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве отмечают рост интереса к получению субсидий.

«Мы обслуживаем четыре района: Оргеевский, Теленештский, Шолданештский и Резинский. До сих пор приняли 560 пакетов документов. Это больше, чем в прошлом году. Тогда было 457», — рассказал глава Оргеевского офиса AIPA Валериан Коробкэ.

В целом по стране с начала июля принято 4700 заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

«До 31 декабря 2017 года на счета сельхозпроизводителей будут переведены все имеющиеся средства. Не исключаем, что какая-то часть перейдет на 2018-ый», — сообщил директор AIPA Николай Чубук.

В общей сложности аграрии запросили субсидий более чем на 600 миллионов леев. В распоряжении AIPA в нынешнем году только 530 миллионов.

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