Аграрии могут подать заявки на получение субсидий до 31 октября

«Купил трактор для виноградников и садов, спринклеры и культиваторы. Субсидии включены в контракт, они будут автоматически переведены в счет погашения кредита», — рассказал фермер Константин Бивол.



Аграрии признают: помощь от государства помогает развитию бизнеса. «Всякий раз, когда планирую инвестиции, подсчитываю, сколько может компенсировать государство. А это 25−40 процентов в зависимости от объема вложений», — сказал фермер Никита Ион.



«Модернизировали ирригационную систему, купили трубу и оснащение для капельного орошения», — сообщил фермер Георгий Бобыркэ.



В Агенстве по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве отмечают рост интереса к получению субсидий.



«Мы обслуживаем четыре района: Оргеевский, Теленештский, Шолданештский и Резинский. До сих пор приняли 560 пакетов документов. Это больше, чем в прошлом году. Тогда было 457», — рассказал глава Оргеевского офиса AIPA Валериан Коробкэ.



В целом по стране с начала июля принято 4700 заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.



«До 31 декабря 2017 года на счета сельхозпроизводителей будут переведены все имеющиеся средства. Не исключаем, что какая-то часть перейдет на 2018-ый», — сообщил директор AIPA Николай Чубук.



В общей сложности аграрии запросили субсидий более чем на 600 миллионов леев. В распоряжении AIPA в нынешнем году только 530 миллионов.