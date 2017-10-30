Аграрии могут подать заявки на получение субсидий до 31 октября
Завтра, 31 октября истекает срок подачи заявок на получение субсидий. Фермеры спешат воспользоваться последней возможностью получить госпомощь.
Завтра, 31 октября истекает срок подачи заявок на получение субсидий. Фермеры спешат воспользоваться последней возможностью получить госпомощь.
«Из-за погоды не было времени закончить сбор документов», — сказал фермер Леон Ангел.
«Купил 60 многоярусных ульев и 60 пчелиных семей. Вложил почти 200 тысяч леев. Субсидии составят 50%, то есть сто тысяч», — сообщил пчеловод Василий Куку.
«Купил трактор для виноградников и садов, спринклеры и культиваторы. Субсидии включены в контракт, они будут автоматически переведены в счет погашения кредита», — рассказал фермер Константин Бивол.
Аграрии признают: помощь от государства помогает развитию бизнеса. «Всякий раз, когда планирую инвестиции, подсчитываю, сколько может компенсировать государство. А это 25−40 процентов в зависимости от объема вложений», — сказал фермер Никита Ион.
«Модернизировали ирригационную систему, купили трубу и оснащение для капельного орошения», — сообщил фермер Георгий Бобыркэ.
В Агенстве по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве отмечают рост интереса к получению субсидий.
«Мы обслуживаем четыре района: Оргеевский, Теленештский, Шолданештский и Резинский. До сих пор приняли 560 пакетов документов. Это больше, чем в прошлом году. Тогда было 457», — рассказал глава Оргеевского офиса AIPA Валериан Коробкэ.
В целом по стране с начала июля принято 4700 заявок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
«До 31 декабря 2017 года на счета сельхозпроизводителей будут переведены все имеющиеся средства. Не исключаем, что
В общей сложности аграрии запросили субсидий более чем на 600 миллионов леев. В распоряжении AIPA в нынешнем году только 530 миллионов.