Курс валют на 30 октября 2017
Молдавский лей значительно укрепился. По данным Национального банка, евро стал дешевле на 35 банов и торгуется по 20 леев восемь банов.
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Молдавский лей значительно укрепился. По данным Национального банка, евро стал дешевле на 35 банов и торгуется по 20 леев восемь банов.
На три бана снизился и курс доллара. Он стоит 17 леев 27 банов.
Румынский лей стоит четыре лея 36 банов, уступив восемь банов. Значение украинской гривны не изменилось — 64 бана.
На том же уровне остался и российский рубль — 29 банов.