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09:33 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 30 октября 2017

Молдавский лей значительно укрепился. По данным Национального банка, евро стал дешевле на 35 банов и торгуется по 20 леев восемь банов.

ЦБ: $ 58.0833   +0.32 € 67.5276   -0.76
Источник: Publika.md

На три бана снизился и курс доллара. Он стоит 17 леев 27 банов.

Румынский лей стоит четыре лея 36 банов, уступив восемь банов. Значение украинской гривны не изменилось — 64 бана.

На том же уровне остался и российский рубль — 29 банов.

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