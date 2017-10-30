Тенге начал неделю с укрепления

По итогам предыдущей утренней сессии 27 октября стоимость одного доллара составляла 334,17 тенге. Первая сделка утренних торгов 30 октября прошла по цене 334 тенге. Минимальная цена достигла 333,68 тенге за доллар, максимальная — 334,23 тенге.

Объем торгов достиг 26,300 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 333,5−334,6 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11:09 по времени Астаны составила 60,11 доллара за баррель.