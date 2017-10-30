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08:18 (мск), источник: Tengrinews

Тенге начал неделю с укрепления

Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 30 октября на KASE составил 334,07 тенге за доллар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 58.0833   +0.32 € 67.5276   -0.76
Источник: Tengrinews

По итогам предыдущей утренней сессии 27 октября стоимость одного доллара составляла 334,17 тенге. Первая сделка утренних торгов 30 октября прошла по цене 334 тенге. Минимальная цена достигла 333,68 тенге за доллар, максимальная — 334,23 тенге.

Объем торгов достиг 26,300 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 333,5−334,6 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11:09 по времени Астаны составила 60,11 доллара за баррель.

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