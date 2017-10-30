Ценники на продукты этой осенью: Что подорожало сильнее всего в Казахстане

Источник: Tengrinews

Огурцы поднялись в цене на 26,7 процента к сентябрю, до 292,6 тенге за килограмм, картофель — на 20,3 процента, до 119,5 тенге за килограмм, помидоры — на 18,7 процента, до 306,2 тенге за килограмм.

Из фруктов сильнее всего выросли в цене привозные: апельсины (плюс 2,3 процента за месяц, до 568,1 тенге) и бананы (плюс 1,9 процента к сентябрю, до 434,5 тенге за килограмм).

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На многократный рост цен влияет цепочка перекупщиков, отмечают в Национальной палате предпринимателей «Атамекен». Так, по данным НПП, годом ранее капуста в южных регионах страны от производителей с поля отпускалась по 17 тенге за килограмм, однако конечному потребитель приходилось покупать ее уже по 71 тенге за килограмм. Для стабилизации цен НПП предлагает создать оптово-распределительные центры (ОРЦ), что по замыслу позволит сделать цены более прозрачными, и контролировать их бесконечные скачки вверх.

Предполагается, что удешевление продовольствия в среднем составит 13 процентов, а потери продукции сократятся на 20 процентов. Дорожает и продукция животного происхождения. В исследовании отмечается, что весной цена говядины у производителей в столице не превышала 1,1 тысячи тенге за килограмм, однако в рознице переваливала за 1,5 тысячи тенге за килограмм.

По итогам октября 2017 наиболее заметно среди всей продукции животного происхождения выросли в цене яйца — на 8,3 процента за месяц, до 230,2 тенге за десяток, приводятся данные в исследовании.

Прочие продукты в сегменте мяса, птицы и изделий из них подорожали к сентябрю на более чем 1 процент. Среди молочной продукции заметнее всего увеличились цены на сырое молоко: 2,6 процента за месяц, до 188,4 тенге за литр. Творог и сливочное масло подорожали к сентябрю на 2,2 процента, до 1,5 и 1,9 тысячи тенге, соответственно. Удорожание прочих молочных продуктов осталось в пределе 1,5 процента.

В сегменте рыбной продукции цены выросли незначительно: свежая или охлажденная рыба — на 1,7 процента, соленая и копченая — на 1,3 процента, мороженная — на 1 процент.

Среди продуктов бакалеи более чем на 1 процент подорожали к сентябрю только маргарин (плюс 2,1 процента за месяц, до 468,6 тенге), дрожжи (плюс 2 процента, до 3,1 тысячи тенге за килограмм) и майонез (плюс 1,2 процента, до 694,1 тенге). Заметное снижение цен зафиксировано лишь для сахара — минус 4,5 процента за месяц, до 215,5 тенге за килограмм.

Среди напитков алкогольные подорожали сильнее: водка плюс 1,7 процента за месяц, до 2,4 тенге за литр, вода плюс 0,1 процента, до 77,3 тенге за литр.