Зампредседателя правительства РФ Голодец оценила «Екатеринбург-арену»

«УралПолит.Ru» писал, что степень готовности стадиона приближается к 90%.

Как сообщает правительство Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев, председатель совета директоров и гендиректор «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский презентовали Голодец стадион.

«Все увиденное на “Екатеринбург-арене” впечатляет и восхищает. Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта, и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным — социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, потребностям города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете», — сказала зампредседателя правительства РФ.

«Этой работе было уделено особое внимание, поскольку в будущем, после проведения чемпионата мира, мы рассматриваем стадион не просто как спортивный объект, а как полноценную спортивно-рекреационную зону для жителей этого динамично развивающегося района города. Нам очень важно, чтобы все поколения — от малышей в колясках до пожилых людей — могли здесь с комфортом проводить время», — сообщил Куйвашев.

Общая площадь благоустройства составила около 8 гектаров. Вблизи стадиона высажено более 150 деревьев, около двух тысяч кустарников, обустроены альпийские горки и цветники. Вокруг спорткомплекса проложена беговая дорожка длиной 800 метров, сделанная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия.

Также полностью завершена реставрация исторических элементов стадиона, признанных памятником культурного наследия прошлого столетия: выполнены реставрационные работы на кассах и наружной поверхности исторических стен.

В ходе реконструкции восстановлен ряд малых архитектурных форм по авторским проектным чертежам 50-х годов: барельефы, вазоны, канделябры, знаменная группа, занимающая центральное положение в оформлении главных входов. На кассах западного и восточного секторов восстановлены скульптуры футболистов.