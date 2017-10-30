Зампредседателя правительства РФ Голодец оценила «Екатеринбург-арену»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец оценила ход работ на центральном стадионе «Екатеринбург-арена».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец оценила ход работ на центральном стадионе «Екатеринбург-арена».
«УралПолит.Ru» писал, что степень готовности стадиона приближается к 90%.
Как сообщает правительство Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев, председатель совета директоров и гендиректор «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский презентовали Голодец стадион.
«Все увиденное на “Екатеринбург-арене” впечатляет и восхищает. Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта, и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным — социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, потребностям города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете», — сказала зампредседателя правительства РФ.
«Этой работе было уделено особое внимание, поскольку в будущем, после проведения чемпионата мира, мы рассматриваем стадион не просто как спортивный объект, а как полноценную
Общая площадь благоустройства составила около 8 гектаров. Вблизи стадиона высажено более 150 деревьев, около двух тысяч кустарников, обустроены альпийские горки и цветники. Вокруг спорткомплекса проложена беговая дорожка длиной 800 метров, сделанная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия.
Также полностью завершена реставрация исторических элементов стадиона, признанных памятником культурного наследия прошлого столетия: выполнены реставрационные работы на кассах и наружной поверхности исторических стен.
В ходе реконструкции восстановлен ряд малых архитектурных форм по авторским проектным чертежам 50-х годов: барельефы, вазоны, канделябры, знаменная группа, занимающая центральное положение в оформлении главных входов. На кассах западного и восточного секторов восстановлены скульптуры футболистов.
Впервые в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве,