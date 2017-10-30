Приставы наложили арест на имущество ООО «Уралводоканал»
Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермском краю наложили арест на имущество ООО «Уралводоканал», которое задолжало более 5 млн руб.
Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермском краю наложили арест на имущество ООО «Уралводоканал», которое задолжало более 5 млн руб.
ПАО «Пермэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. Как сообщает
В ходе совершения исполнительных действий приставы обнаружили в гараже предприятия автомобиль для отсоса ила, УАЗ и Hyundai Santa Fe. Когда судебные приставы приступили к аресту транспортных средств, в действия должностных лиц неожиданно вмешался директор