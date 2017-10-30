Приставы наложили арест на имущество ООО «Уралводоканал»

ПАО «Пермэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. Как сообщает пресс-служба УФССП, директор ООО «Уралводоканал» был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный для добровольного исполнения срок требования исполнительного документа не исполнил.

В ходе совершения исполнительных действий приставы обнаружили в гараже предприятия автомобиль для отсоса ила, УАЗ и Hyundai Santa Fe. Когда судебные приставы приступили к аресту транспортных средств, в действия должностных лиц неожиданно вмешался директор организации-должника и по совместительству депутат Добрянской городской думы. Он дал указание рабочим слить из УАЗа весь бензин, а сам скрылся, забрав ключи от Hyundai Santa Fe. Из Перми был вызван эвакуатор, который вывез арестованные автомобили с территории предприятия. УАЗ и кроссовер переданы на ответственное хранение взыскателю. Машина для отсоса ила оставлена на ответственное хранение организации-должнику, так как изъятие специализированного транспортного средства могло спровоцировать остановку производственного процесса.