В Белебее и Благовещенске завершилась реконструкция парков
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белебее и Благовещенске завершены реконструкции парков в рамках партийного проекта «Парки малых городов».
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белебее и Благовещенске завершены реконструкции парков в рамках партийного проекта «Парки малых городов».
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Жители Учалов выбрали не
В Кумертау долго проходила процедура согласования проекта по реконструкции парка.
По условиям программы, средства федерального и республиканского бюджетов выделяются на то, чтобы благоустроить общественные пространства и парки в городах с населением до 250 тысяч граждан. В Башкирии таких муниципалитетов 19. В нынешнем году в проект вошли пять городов. Программа будет действовать еще два года, в течение которых нужно реализовать ее во всех этих городах, планирует Александр Дегтев.