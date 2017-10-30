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08:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Белебее и Благовещенске завершилась реконструкция парков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белебее и Благовещенске завершены реконструкции парков в рамках партийного проекта «Парки малых городов».

Еще три города-участника готовятся сдать объекты до конца текущего года. В Белорецке готовятся к открытию, в Учалах и Кумертау завершение проекта откладывается к зиме из-за возникших трудностей, сообщил координатор Александр Дегтев на заседании фракции «Единой России» в республиканском Госсобрании.

Жители Учалов выбрали не какие-либо работы по благоустройству территории, а приобретение развлекательного аттракциона для местного парка. При проведении тендера поставщика удалось определить только с третьего раза, поэтому монтаж оборудования планируется завершить к середине ноября.

В Кумертау долго проходила процедура согласования проекта по реконструкции парка. Из-за такой задержки дата его открытия перенесена на 25 декабря. Все работы по условиям проекта должны быть выполнены в текущем году, отметил координатор.

По условиям программы, средства федерального и республиканского бюджетов выделяются на то, чтобы благоустроить общественные пространства и парки в городах с населением до 250 тысяч граждан. В Башкирии таких муниципалитетов 19. В нынешнем году в проект вошли пять городов. Программа будет действовать еще два года, в течение которых нужно реализовать ее во всех этих городах, планирует Александр Дегтев.

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