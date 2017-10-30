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09:37 (мск), источник: ИА Башинформ

31 октября десятки домов Уфы останутся без воды

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 31 октября из-за проведения ремонтных работ в двух районах башкирской столицы.

31 октября в Калининском районе Уфы с 10 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Мушникова, 19, 21.

В этот же день в Кировском районе с 10 до 22 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Зои Космодемьянской, 24а, 26, 28, 29, 31, 31а, 32, 33а, 33е, 33/1, 34, 35, 35/3, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 46а, 47, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 63а, 64, 64б, 66а, 69, 71, 72, 73, 74, 74/1, 75, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 91/1, 91/2, 91 В, 95;.
  • ул. Школьная, 3, 3а, 3б, 4, 6, 6а, 6б, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 16,
  • 17б, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 40а, 41, 41/2,
  • 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 57а, 58, 58а, 59;.
  • ул. Лотовая, 34, 38, 40, 42, 44;.
  • ул. Малая Школьная, 5а, 8, 10, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31.
  • переулок Школьный, 1, 3, 5;.
  • ул. Заречная, 2, 3а, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10а, 13;.
  • ул. Флотская, 13, 15, 17, 17а, 21, 21 В, 23, 25,27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 37б, 46, 46а, 57а;.
  • ул. Сарапульская, 37.
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