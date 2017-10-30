31 октября десятки домов Уфы останутся без воды
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 31 октября
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды в домах 31 октября
31 октября в Калининском районе Уфы с 10 до 17 часов отключат холодную воду на ул. Мушникова, 19, 21.
В этот же день в Кировском районе с 10 до 22 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам: