Авиакомпания «Азимут» откроет рейсы из Ростова в Махачкалу и Самару
Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из
Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из
Так, сообщает сайт перевозчика, полететь в Самару можно с 31 октября. Направление будет обслуживаться по вторникам и субботам. Вылет из донской столицы в 10 часов 20 минут, обратно в 14 часов 20 минут.
К выполнению рейсов в столицу Республики Дагестан «Азимут» приступит 1 ноября. Вылет из Ростова в 10 часов 5 минут. Из Махачкалы самолеты будут отправляться в