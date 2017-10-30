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09:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Авиакомпания «Азимут» откроет рейсы из Ростова в Махачкалу и Самару

Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу и Самару.

Так, сообщает сайт перевозчика, полететь в Самару можно с 31 октября. Направление будет обслуживаться по вторникам и субботам. Вылет из донской столицы в 10 часов 20 минут, обратно в 14 часов 20 минут.

К выполнению рейсов в столицу Республики Дагестан «Азимут» приступит 1 ноября. Вылет из Ростова в 10 часов 5 минут. Из Махачкалы самолеты будут отправляться в Ростов-на-Дону в 17 часов 30 минут. Полеты запланированы на среду и воскресенье.

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