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10:01 (мск), источник: Om1.ru

Глава омского Минкульта Трофимов пояснил, почему губернатор Назаров отказался от 30 миллионов

Облправительство не успело провести конкурсные процедуры, поэтому добровольно отказалось от федеральных субсидий.

Сегодня, 30 октября, на открытии «Дней Эрмитажа» в Омске министр культуры Юрий Трофимов объяснил ситуацию с отказом от 30 миллионов на реконструкцию «Саламандры». В этом здании планируется построить сибирский Эрмитаж.

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Губернатор Виктор Назаров накануне своей отставки отказался от 30 федеральных миллионов на ремонт помещения. Новый временный губернатор Александр Бурков поручил найти причину, по которой от этих денег отказались.

Как сообщил министр культуры Om1.ru, облправительство не успело провести конкурсы до конца года.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

 — Мы не успели провести конкурсные процедуры по «Саламандре». Поставлена задача — привлечь федеральное финансирование на следующий год. Контракт уже был подписан. Реконструкция будет продолжена. Сейчас заканчивается монтаж вентиляции и реконструкция здания.

Напомним, что первый конкурс по реконструкции здания провалился из-за отсутствия претендентов. Реальная причина — никто не хочет брать проблемный объект, по которому Следком России возбудил уголовное дело в апреле нынешнего года по факту мошенничества неустановленной группы лиц облправительства.

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