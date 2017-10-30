В Башкирии на рынке труда не хватает инженеров

Инженеры, которые сегодня, 30 октября, празднуют свой профессиональный праздник, занимают четвертую строчку рейтинга самых востребованных профессий на рынке труда в Башкирии.

По данным сайта HeadHunter, 12% работодателей ищут сотрудников именно из этой сферы деятельности. При том, что на одно свободное место приходится 4,8 резюме — это меньше среднего показателя по региону (6,1 человек на место).

Почему такое несоответствие? Возможно, из-за зарплаты: работодатели предлагают 32000 рублей, тогда как соискатели претендуют на 40000 рублей.

— Больше всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, — отмечают в пресс-службе HeadHunter. — Больше всего такие специалисты требуются в сфере машиностроения, автомобильной промышленности и металлургии. Также работодатели часто ищут технологов и энергетиков.