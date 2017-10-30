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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на рынке труда не хватает инженеров

Возможно, одной из причин того является скромная зарплата.

Инженеры, которые сегодня, 30 октября, празднуют свой профессиональный праздник, занимают четвертую строчку рейтинга самых востребованных профессий на рынке труда в Башкирии.

По данным сайта HeadHunter, 12% работодателей ищут сотрудников именно из этой сферы деятельности. При том, что на одно свободное место приходится 4,8 резюме — это меньше среднего показателя по региону (6,1 человек на место).

Почему такое несоответствие? Возможно, из-за зарплаты: работодатели предлагают 32000 рублей, тогда как соискатели претендуют на 40000 рублей.

— Больше всего работодателям нужны работники инженерных специальностей в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, — отмечают в пресс-службе HeadHunter. — Больше всего такие специалисты требуются в сфере машиностроения, автомобильной промышленности и металлургии. Также работодатели часто ищут технологов и энергетиков.

Примечательно, что лишь 10% соискателей ищут работу в производственной сфере, а большинство хотят работать в сфере продаж.

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