Сельским перевозчикам Новосибирской области выделили 50 млн рублей на покупку автобусов
Это позволит перевозчикам частично компенсировать расходы.
Это позволит перевозчикам частично компенсировать расходы.
Бюджет Новосибирской области компенсирует сельским перевозчикам в сфере общественного транспорта 30% затрат на покупку новых машин. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на ежегодном совещании в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Всего на эти цели будет выделено 50 млн руб. Как сообщает
В то же время, традиционно острой является проблема старения автопарка. Субсидии помогут автопредприятиям регулярно покупать новые машины.
В каталогах ряда дилеров стоимость нового автобуса ПАЗ (эту марку чаще всего предпочитают перевозчики) начинается от 1,4 млн руб. в зависимости от модели. Таким образом, субсидии могут позволить купить несколько десятков новых машин.