Земля под сгоревшим зданием бывшей детской поликлиники в Челябинске заинтересовала власти

В результате пожара никто не пострадал. Отметим, что заброшенное здание представляет потенциальную угрозу для местных жителей — пожары в нем случались уже не раз. Сейчас власти намерены найти собственника этого объекта и решить вопрос с передачей его в муниципальную собственность. Об этом заявил градоначальник Евгений Тефтелев.

«Виды на этот участок есть, но для того, чтобы решить этот вопрос, нужно разобраться, кому здание принадлежит, как его получить для дальнейшей законной эксплуатации. Мы сейчас разбираемся в причине этого поджога. Разные версии этого есть. И еще раз посмотрим, как муниципалитет может в эту тему внедриться с тем, чтобы какое-то решение принять», — рассказал мэр.