Власти Молдовы объявили о росте цен: что еще подорожает в стране

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Парламент Республики Молдова проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий повышение минимальной розничной цены на сигареты.

Читайте также Курс валют на 30 октября 2017

По мнению автора инициативы — демократа Юрия Киореску — установленного на данный момент уровня минимальной розничной цены на продажу сигарет без фильтра, то есть семь леев (0,4 доллара) за пачку, недостаточно для того, чтобы способствовать увеличению поступлений в госбюджет, а также для защиты здоровья населения и внутреннего рынка.

«В связи с этим предлагаем увеличить минимальную розничную цену на продажу сигарет без фильтра до десяти леев (0,57 доллара — ред.) за пачку и сигарет без фильтра с мундштуком до 12 леев (0,69 доллара) за пачку», — отметил депутат.