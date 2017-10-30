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10:09 (мск), источник: Sputnik.md

Власти Молдовы объявили о росте цен: что еще подорожает в стране

Роста цен не избежать — в Молдове грядет новая волна подорожаний.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Парламент Республики Молдова проголосовал в первом чтении за законопроект, предполагающий повышение минимальной розничной цены на сигареты.

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По мнению автора инициативы — демократа Юрия Киореску — установленного на данный момент уровня минимальной розничной цены на продажу сигарет без фильтра, то есть семь леев (0,4 доллара) за пачку, недостаточно для того, чтобы способствовать увеличению поступлений в госбюджет, а также для защиты здоровья населения и внутреннего рынка.

«В связи с этим предлагаем увеличить минимальную розничную цену на продажу сигарет без фильтра до десяти леев (0,57 доллара — ред.) за пачку и сигарет без фильтра с мундштуком до 12 леев (0,69 доллара) за пачку», — отметил депутат.

Изменения в цене не коснутся сигарет с фильтром. Их стоимость составит 16 леев.

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