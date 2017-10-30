Удобрения из Находки пойдут в страны АТР
С проектом ознакомился глава региона.
С проектом ознакомился глава региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудил с техническим директором ЗАО «Национальная химическая группа» Тарасом Ганагой вопрос строительства в поселке Козьмино Находкинского завода минеральных удобрений. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».
По словам Ганаги, запустить производство планируется в первом квартале 2022 года. В качестве сырья и топлива будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. Основное сырье уже гарантировано — соответствующий контракт был подписан с «Газпромом». Кроме того, с администрацией Находкинского городского округа уже заключен договор аренды земельного участка под строительство комплекса.
Глава региона, в свою очередь, отметил социальную составляющую проекта. В результате его реализации будет создано около полутора тысяч новых рабочих мест непосредственно на заводе и дополнительные рабочие места появятся в смежных отраслях экономики.
В ходе встречи отмечено, что проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений является экспортоориентированным, ключевые рынки сбыта — страны
Тарас Ганага акцентировал внимание, что большое внимание данному проекту уделяет
«Есть поручение подготовить документы для включения данного предприятия в число резидентов территории опережающего развития “Нефтехимический”. Уже проводим эту работу. С 1 января 2018 года проект переходит в стадию финансирования, будут выделены средства на разработку допроектной документации», — обозначил технический директор ЗАО «Национальная химическая группа».
В ходе беседы Андрей Тарасенко и Тарас Ганага обсудили обязательства сторон, возможные источники финансирования и другие вопросы, связанные с запуском в Приморье крупного производственного комплекса.