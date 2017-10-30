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10:55 (мск), источник: Восток Медиа

Удобрения из Находки пойдут в страны АТР

С проектом ознакомился глава региона.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудил с техническим директором ЗАО «Национальная химическая группа» Тарасом Ганагой вопрос строительства в поселке Козьмино Находкинского завода минеральных удобрений. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Ганаги, запустить производство планируется в первом квартале 2022 года. В качестве сырья и топлива будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. Основное сырье уже гарантировано — соответствующий контракт был подписан с «Газпромом». Кроме того, с администрацией Находкинского городского округа уже заключен договор аренды земельного участка под строительство комплекса.

Глава региона, в свою очередь, отметил социальную составляющую проекта. В результате его реализации будет создано около полутора тысяч новых рабочих мест непосредственно на заводе и дополнительные рабочие места появятся в смежных отраслях экономики.

В ходе встречи отмечено, что проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений является экспортоориентированным, ключевые рынки сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сентябре этого года проект презентовали инвесторам — участникам третьего Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.

Тарас Ганага акцентировал внимание, что большое внимание данному проекту уделяет вице-премьер — Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Есть поручение подготовить документы для включения данного предприятия в число резидентов территории опережающего развития “Нефтехимический”. Уже проводим эту работу. С 1 января 2018 года проект переходит в стадию финансирования, будут выделены средства на разработку допроектной документации», — обозначил технический директор ЗАО «Национальная химическая группа».

В ходе беседы Андрей Тарасенко и Тарас Ганага обсудили обязательства сторон, возможные источники финансирования и другие вопросы, связанные с запуском в Приморье крупного производственного комплекса.

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