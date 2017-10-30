В Омской области обозначили десятку крупнейших налогоплательщиков

Десятку крупнейших налогоплательщиков назвали в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСН по Омской области.

По данным ведомства за 9 месяцев 2017 года десятка крупнейших налогоплательщиков региона направила в федеральный бюджет 40,2 млрд рублей налогов и сборов (76,6% от общей доли поступлений налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет), в областной — 15,9 млрд рублей (41,4%), в городской — 507 млн рублей (13%).

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет:

АО «Газпромнефть — Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром, АО «Транснефть — Западная Сибирь», ООО «Газпромнефть — Восток», ООО «ПОЛИОМ», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «Ликеро-водочный завод «ОША», ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО), АО «Омское моторостроительное конструкторское бюро», ООО «Газпромнефть — снабжение».

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в областной бюджет Омской области:

АО «Сан Инбев», АО «Газпромнефть — Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО СБЕРБАНК, ОАО «Российские железные дороги», ООО «ПОЛИОМ», ПАО «Транснефть», АО «Территориальная Генерирующая Компания № 11», ООО «Ликеро-водочный завод «ОША».

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в бюджет г. Омска: