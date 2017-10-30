Энергетики заподозрили 6 калининградских УК в присвоении денег жильцов

Установлено, что УК исправно собирали плату за потребленное электричество с жильцов, но энергетикам их в полном объеме не перечисляли. Ущерб составил более 20 млн рублей.

«Ситуация, когда граждане платят в управляющие компании за электроэнергию, а эти деньги поступают к энергетикам не в полном объеме, неприемлема. Мы будем продолжать взаимодействие с правоохранительными органами по взысканию дебиторской задолженности с управляющих компаний», — отметил генеральный директор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.