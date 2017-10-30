Аппарат бизнес-омбудсмена Приангарья обратился к полпреду из-за проблем ЖК «Высота»
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области обратился к полномочному представителю президента РФ Сергею Меняйло
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области обратился к полномочному представителю президента РФ Сергею Меняйло
Руководитель аппарата
— Суть конфликта проста. Застройщик раньше времени построил дома, о качестве которых имеется положительное заключение компетентного органа — строительного надзора. Вместе с тем со стороны представителя мэрии Маргариты Ли инициирована проверка прокуратуры без участия компетентного органа, по имеющейся у нас информации. Что, в свою очередь, повлекло отказ администрации во вводе в эксплуатацию жилых домов, которые построены качественно и в соответствии со строительными нормами и правилами. Мы склонны доверять компетентному органу — Cтройнадзору. И получается ситуация, что дольщики ждали сдачи домов раньше срока, застройщик выполняет обещание дольщиков, а мэрия препятствует вводу этих домов в эксплуатацию. Для чего это делает Маргарита Ли? Для того чтобы иметь рычаг давления на застройщика в виде отказа ввода в эксплуатацию. Для того чтобы не разрешать проблему с красными линями, возникшую по вине сотрудников мэрии, которые формировали аукционную документацию и не включили в нее условия об обременении участка красными линиями. Нарушения в ходе формирования аукционной документации выявлены также прокуратурой.
— Правовые основания у мэрии города Иркутска для этого имеются. А к ситуации по красным линям подойти с точки зрения диалога, а не давления на застройщика, что мы наблюдаем в настоящий момент, — добавила руководитель аппарата.
Напомним, дольщики ЖК «Высота» в Иркутске, опасаясь, что пополнят печальный список обманутых сразу на 400 семей, обратились к депутату ГД Николаю Николаеву. В свою очередь, парламентарий направил обращение на имя министра строительства и
Ранее директор ООО «Сибкомплектмонтаж» Василий Кель отмечал, что при заключении договора с городской администрацией данных о «красных линиях» на месте предполагаемого строительства не было. При этом в
Более того, тогда чиновники мэрии признали что с их стороны было непонимание позиции застройщиков.
«С нашей стороны есть непонимание предпринимателей, которые имеют богатый опыт в застройке, знакомы с генпланом и говорят, что не знали о “красных линиях”. Особенно учитывая, что рядом с площадкой проходит крупная автомобильная магистраль. Компромисс, предложенный застройщиком, ущемляет права всех горожан: он предусматривает строительство ЖК прямо посреди дороги. Мы не можем менять условия под
каждого застройщика. Но готовы сдвинуть сроки расселения. Гарантией для жителей станет отказ во вводе объектов в эксплуатацию до полного расселения», — заявляла руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.
Представитель прокуратуры говорил, что документация по проекту была составлена ненадлежащим образом. Однако договор был заключен добровольно, поэтому мер для его расторжения предпринято не было. В рамках проверки проблема подтвердилась. Условия аукциона действительно не включали информацию о наличии красных линий.