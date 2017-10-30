Аппарат бизнес-омбудсмена Приангарья обратился к полпреду из-за проблем ЖК «Высота»

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководитель аппарата бизнес-омбудсмена в Приангарье Эвелина Секулович озвучила данную ситуацию на заседании «проектного офиса» в правительстве Иркутской области, который работает над условиями ведения бизнеса в регионе.

— Суть конфликта проста. Застройщик раньше времени построил дома, о качестве которых имеется положительное заключение компетентного органа — строительного надзора. Вместе с тем со стороны представителя мэрии Маргариты Ли инициирована проверка прокуратуры без участия компетентного органа, по имеющейся у нас информации. Что, в свою очередь, повлекло отказ администрации во вводе в эксплуатацию жилых домов, которые построены качественно и в соответствии со строительными нормами и правилами. Мы склонны доверять компетентному органу — Cтройнадзору. И получается ситуация, что дольщики ждали сдачи домов раньше срока, застройщик выполняет обещание дольщиков, а мэрия препятствует вводу этих домов в эксплуатацию. Для чего это делает Маргарита Ли? Для того чтобы иметь рычаг давления на застройщика в виде отказа ввода в эксплуатацию. Для того чтобы не разрешать проблему с красными линями, возникшую по вине сотрудников мэрии, которые формировали аукционную документацию и не включили в нее условия об обременении участка красными линиями. Нарушения в ходе формирования аукционной документации выявлены также прокуратурой. Из-за этой ситуации получается и невозможно дольщикам передать жилье, и расселить из ветхого и аварийного жилья, — рассказала Эвелина Секулович.

Позиция аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей такова: необходимо снять напряжение в отношениях с дольщиками, то есть ввести дома в эксплуатацию, не инициировать и не вовлекать застройщика в судебные споры по этому вопросу.

— Правовые основания у мэрии города Иркутска для этого имеются. А к ситуации по красным линям подойти с точки зрения диалога, а не давления на застройщика, что мы наблюдаем в настоящий момент, — добавила руководитель аппарата.

Напомним, дольщики ЖК «Высота» в Иркутске, опасаясь, что пополнят печальный список обманутых сразу на 400 семей, обратились к депутату ГД Николаю Николаеву. В свою очередь, парламентарий направил обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня и губернатора Иркутской области Сергея Левченко с просьбой проконтролировать ситуацию и не допустить появление нового проблемного объекта в области. При этом, как писалось ранее, администрация Иркутска не хотела идти на компромисс с ООО «Сибкомплектмонтаж» и СК «Высота» в вопросе расселения жителей аварийных домов на улице Пискунова. Позже муниципальные власти расторгли договор с застройщиками.

Ранее директор ООО «Сибкомплектмонтаж» Василий Кель отмечал, что при заключении договора с городской администрацией данных о «красных линиях» на месте предполагаемого строительства не было. При этом в пресс-службе Минстроя Иркутской области сообщали, что застройщик имел возможность предусмотреть перенос «красных линий», но не сделал этого. Он мог предложить решения, расторгнуть договор до начала сноса и строительства. Сейчас уже перенести «красные линии» невозможно.

Более того, тогда чиновники мэрии признали что с их стороны было непонимание позиции застройщиков.

«С нашей стороны есть непонимание предпринимателей, которые имеют богатый опыт в застройке, знакомы с генпланом и говорят, что не знали о “красных линиях”. Особенно учитывая, что рядом с площадкой проходит крупная автомобильная магистраль. Компромисс, предложенный застройщиком, ущемляет права всех горожан: он предусматривает строительство ЖК прямо посреди дороги. Мы не можем менять условия под

каждого застройщика. Но готовы сдвинуть сроки расселения. Гарантией для жителей станет отказ во вводе объектов в эксплуатацию до полного расселения», — заявляла руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.