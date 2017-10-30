Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
США предупредили РФ о начале учений стратегических ядерных сил
Тиньков прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: эксперт заявила, что Киеву нужна помощь военных РФ
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Приставы открыли дело о взыскании 21 мл с родителей Жанны Фриске
Липницкая надела платье, показав изменившееся тело
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Свидетельства на получение «жилищных» 300 тысяч рублей при рождении первенца получили 500 семей Башкирии

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госстрой Башкортостана выдал почти 500 свидетельств на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка. 50 семей подали заявление на оплату свидетельств, а 28 из них уже улучшили свои жилищные условия.

Реализация этой социальной программы началась в республике весной этого года.

«Проконсультироваться и сдать документы в Госстрой региона на получение социальной выплаты можно во вторник и четверг еженедельно с 9 до 18 часов. Ежедневно, в рабочие дни работает телефон для справок: (347) 218−08−93, по которому консультируют граждан по всем возникающим вопросам. Кроме того, на нашем сайте в главном меню в разделе “В центре внимания” все могут ознакомиться с дополнительной информацией по этой программе», — пояснила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.

Как сообщало агентство «Башинформ», на единовременные социальные выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка в 2018 году запланировано 325 миллионов рублей.

Ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
США начинают масштабные военные учения
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Силуанов рассказал о будущем украинского долга
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Тамбовский электромонтер стал гроссмейстером ФИДЕ
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису 28 октября голливудская звезда с самой ослепительной улыбкой и искрометным чувством юмора отметила юбилей. В честь даты «Кино Mail.Ru» вспоминает все ее сильные стороны и лучшие роли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Обустраиваем детскую по системе Монтессори: 5 шагов «Помоги мне сделать это самому» – один из главных девизов монтессори-педагогики. Разбираемся, как с помощью правильной организации пространства в комнате ребенка помочь ему стать более самостоятельным, а значит, более уверенным в своих силах.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь