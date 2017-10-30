Свидетельства на получение «жилищных» 300 тысяч рублей при рождении первенца получили 500 семей Башкирии

«Проконсультироваться и сдать документы в Госстрой региона на получение социальной выплаты можно во вторник и четверг еженедельно с 9 до 18 часов. Ежедневно, в рабочие дни работает телефон для справок: (347) 218−08−93, по которому консультируют граждан по всем возникающим вопросам. Кроме того, на нашем сайте в главном меню в разделе “В центре внимания” все могут ознакомиться с дополнительной информацией по этой программе», — пояснила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.