В Челябинске подсчитали площадь дорог, отремонтированных в 2017 году
ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября, ФедералПресс. В администрации Челябинска подвели предварительные итоги работы по ремонту и строительству
ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября, ФедералПресс. В администрации Челябинска подвели предварительные итоги работы по ремонту и строительству
Как заявил начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, в этом году в городе положили 50 тысяч квадратных метров асфальта. Это порядка четырех километров новых магистралей, передает корреспондент «ФедералПресс».
В прошлом году было построено около 17 тысяч квадратных метров дорог, в 2015 году — порядка 39 тысяч. «В этом году небывалый объем по строительству и реконструкции. У нас значительно повысилось финансирование — до 4 миллиардов рублей. Полмиллиона пришло из федерального бюджета, 344 миллиона выделил город, остальная сумма — из регионального бюджета», — рассказал Александр Шабалин.
В целом за десять месяцев
По словам главы управления дорожного хозяйства, до конца года должно быть отремонтировано 478 тысяч квадратных метров магистралей.
Как сообщал «ФедералПресс», недавно новая автомобильная дорога открылась между Миассом и Златоустом. Ее длина превышает пять километров, а ширина — шесть метров. Объект обошелся областному бюджету в 300 миллионов рублей.