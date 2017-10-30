В Челябинске подсчитали площадь дорог, отремонтированных в 2017 году

Как заявил начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, в этом году в городе положили 50 тысяч квадратных метров асфальта. Это порядка четырех километров новых магистралей, передает корреспондент «ФедералПресс».

В прошлом году было построено около 17 тысяч квадратных метров дорог, в 2015 году — порядка 39 тысяч. «В этом году небывалый объем по строительству и реконструкции. У нас значительно повысилось финансирование — до 4 миллиардов рублей. Полмиллиона пришло из федерального бюджета, 344 миллиона выделил город, остальная сумма — из регионального бюджета», — рассказал Александр Шабалин.

В целом за десять месяцев каким-либо видам ремонтных работ подвергся миллион 111 тысяч квадратных метров дорог. Средний ремонт был произведен на 12 объектах, в том числе — на ключевых дорогах: проспект Ленина и проспект Победы, улица Братьев Кашириных.

По словам главы управления дорожного хозяйства, до конца года должно быть отремонтировано 478 тысяч квадратных метров магистралей.