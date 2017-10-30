В Калининградскую область пытались ввезти заражённые томаты из Македонии

Во время досмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили в части помидоров южноамериканскую моль. «Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторными исследованиями», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.