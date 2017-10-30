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10:56 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область пытались ввезти заражённые томаты из Македонии

В Калининградскую область не пустили 670 килограммов томатов. Партию общим весом 15 тонн везли из Македонии.

Источник: Калининград.Ru

Во время досмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили в части помидоров южноамериканскую моль. «Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторными исследованиями», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Чтобы не допустить распространения вредителя, заражённые помидоры направили на обеззараживание.

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