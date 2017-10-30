В Калининградскую область пытались ввезти заражённые томаты из Македонии
В Калининградскую область не пустили 670 килограммов томатов. Партию общим весом 15 тонн везли из Македонии.
В Калининградскую область не пустили 670 килограммов томатов. Партию общим весом 15 тонн везли из Македонии.
Во время досмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили в части помидоров южноамериканскую моль. «Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторными исследованиями», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Чтобы не допустить распространения вредителя, заражённые помидоры направили на обеззараживание.